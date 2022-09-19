McDonald's объявил об открытии первых трех ресторанов в Киеве — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

McDonald's объявил об открытии первых трех ресторанов в Киеве

Фондовый рынок
306
McDonald's объявил об открытии первых трех ресторанов в Киеве
McDonald's объявил об открытии первых трех ресторанов в Киеве
McDonald’s начинает поэтапное открытие ресторанов по запуску McDelivery (доставки). 20 сентября откроются первые три ресторана в Киеве.
Об этом компания сообщила в пресс-релизе.
Поначалу заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и МакДрайв откроются в октябре. Возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев.
Первыми заработает McDelivery в трех ресторанах Киева — по проспекту Бажана, 3в, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а. Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны.
Как все будет работать? Сначала получить заказ можно будет только через услугу McDelivery, которую обеспечивает партнер McDonald’s по доставке компания Glovo. В начале октября эти рестораны откроются для посетителей и можно будет воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами. В других городах также запуск заведений начнется с доставки, а затем гости смогут самостоятельно посещать рестораны.
Читайте также
«Для работы в новых условиях McDonald’s вводит расширенные процедуры и протоколы безопасности работников и клиентов. Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием», — отмечается в релизе.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.