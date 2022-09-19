McDonald's объявил об открытии первых трех ресторанов в Киеве — Finance.ua

McDonald's объявил об открытии первых трех ресторанов в Киеве Сегодня 10:17 — Фондовый рынок

McDonald's объявил об открытии первых трех ресторанов в Киеве

McDonald’s начинает поэтапное открытие ресторанов по запуску McDelivery (доставки). 20 сентября откроются первые три ресторана в Киеве.

Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Поначалу заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и МакДрайв откроются в октябре. Возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев.

Первыми заработает McDelivery в трех ресторанах Киева — по проспекту Бажана, 3в, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а. Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны.

Как все будет работать? Сначала получить заказ можно будет только через услугу McDelivery, которую обеспечивает партнер McDonald’s по доставке компания Glovo. В начале октября эти рестораны откроются для посетителей и можно будет воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами. В других городах также запуск заведений начнется с доставки, а затем гости смогут самостоятельно посещать рестораны.

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«Для работы в новых условиях McDonald’s вводит расширенные процедуры и протоколы безопасности работников и клиентов. Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием», — отмечается в релизе.

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