McDonald's превратил мусор в золотые украшения — Finance.ua

McDonald's превратил мусор в золотые украшения Сегодня 18:49 — Личные финансы

McDonald's превратил мусор в золотые украшения

В Нидерландах McDonald’s начал заниматься вторичной переработкой, используя свой собственный фирменный мусор для создания эксклюзивной коллекции ювелирных изделий.

В рамках кампании, созданной агентством TBWA\Neboko, сеть ресторанов фаст-фуда представила лимитированную коллекцию золотых и позолоченных украшений, сделанных из настоящего мусора. В ней представлены серьги, сделанные из контейнеров для соуса из-под картофеля фри, и кольцо из коробки из-под Биг Мака. И единственными людьми, которым удастся носить эти украшения, будут те, кто выбрасывает свои отходы в мусорное ведро.

Золотые изделия были созданы в сотрудничестве с голландским семейным бизнесом De Vaal, имеющим опыт шести поколений в превращении мусора в украшения.

Представлен также телевизионный ролик Litter and Glamour, действие которого разворачивается на красной ковровой дорожке возле ресторана McDonald’s.

«Превращение, казалось бы, бесполезных вещей, которые вы найдете на улицах, в ценные украшения, очень впечатляюще. Особенно когда вы побуждаете людей выбрасывать свои отходы в мусорное ведро — и у вас есть шанс вернуть их обратно в виде ограниченной коллекции украшений McDonald’s», — заявил Дарре ван Дейк, главный креативный директор TBWA\Neboko.

Кампания продлится в Нидерландах до 12 сентября. Чтобы принять участие в конкурсе, клиенты должны выбрасывать свой мусор в специальную золотую корзину в ресторанах. Те, кто это делает, автоматически становятся участниками. Затем работники ресторанов определяют победителей.

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