McDonald's начал принимать криптовалюту в Швейцарии — Finance.ua
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McDonald's начал принимать криптовалюту в Швейцарии

Финтех и Карты
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McDonald's начал принимать криптовалюту в Швейцарии
McDonald's начал принимать криптовалюту в Швейцарии
Сеть заведений быстрого питания McDonald’s, занимающая второе место в мире по распространенности, сообщила о начале приема криптовалют в Швейцарии — теперь любое блюдо из меню можно оплатить, используя цифровые активы.
Как стало известно, первым городом, где ввели криптовалютные расчеты в McDonald’s, стал Лугано, Швейцария, с населением около 63 000. Рассчитаться за заказ клиенты могут на кассе благодаря крипто-терминалу. В настоящее время McDonald’s принимает две криптовалюты: Bitcoin и Tether (USDT), впрочем, в ближайшее время этот список планируют расширить.
Стоит заметить, что Швейцария является одной из самых лояльных к криптовалюте страной. Так по состоянию на июль 2022 года Швейцария заняла 3 место в глобальном рейтинге государств, положительно настроенных к цифровым активам. Также Швейцария оказалась на 2-м месте среди наиболее заинтересованных в переходе Ethereum на «зеленый» блокчейн стран.
Напомним также, что Швейцарский поставщик финансовых услуг Dukascopy Bank SA добавил возможность внесения депозитов и вывода стейблкоина USDT, равно как и ETH для владельцев мультивалютных счетов. USDT стал первым стейблокином, который клиенты банка смогут вносить и выводить из своих криптовалютных кошельков. Для этого пользователи должны привязать адрес USDT к своему мультивалютному счету, подтвердив право собственности на него. У клиентов Dukascopy Bank есть возможность также делать транзакции с эфиром.

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По материалам:
noworries
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