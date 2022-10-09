McDonald's начал принимать криптовалюту в Швейцарии — Finance.ua

McDonald's начал принимать криптовалюту в Швейцарии Сегодня 03:22 — Финтех и Карты

McDonald's начал принимать криптовалюту в Швейцарии

Сеть заведений быстрого питания McDonald’s, занимающая второе место в мире по распространенности, сообщила о начале приема криптовалют в Швейцарии — теперь любое блюдо из меню можно оплатить, используя цифровые активы.

Как стало известно, первым городом, где ввели криптовалютные расчеты в McDonald’s, стал Лугано, Швейцария, с населением около 63 000. Рассчитаться за заказ клиенты могут на кассе благодаря крипто-терминалу. В настоящее время McDonald’s принимает две криптовалюты: Bitcoin и Tether (USDT), впрочем, в ближайшее время этот список планируют расширить.

Стоит заметить, что Швейцария является одной из самых лояльных к криптовалюте страной. Так по состоянию на июль 2022 года Швейцария заняла 3 место в глобальном рейтинге государств, положительно настроенных к цифровым активам. Также Швейцария оказалась на 2-м месте среди наиболее заинтересованных в переходе Ethereum на «зеленый» блокчейн стран.

Напомним также, что Швейцарский поставщик финансовых услуг Dukascopy Bank SA добавил возможность внесения депозитов и вывода стейблкоина USDT, равно как и ETH для владельцев мультивалютных счетов. USDT стал первым стейблокином, который клиенты банка смогут вносить и выводить из своих криптовалютных кошельков. Для этого пользователи должны привязать адрес USDT к своему мультивалютному счету, подтвердив право собственности на него. У клиентов Dukascopy Bank есть возможность также делать транзакции с эфиром.

noworries По материалам:

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