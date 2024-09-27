Банки ЕС запускают свою платежную систему, чтобы бросить вызов Visa и Mastercard — Finance.ua
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Банки ЕС запускают свою платежную систему, чтобы бросить вызов Visa и Mastercard

Финтех и Карты
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Банки ЕС запускают свою платежную систему, чтобы бросить вызов Visa и Mastercard
Банки ЕС запускают свою платежную систему, чтобы бросить вызов Visa и Mastercard
Крупнейшие банки Европейского Союза в течение многих лет тихо разрабатывали новую систему платежей, которая, в конце концов, может позволить клиентам отказаться от использования карт Visa Inc. и Mastercard Inc.
Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Отмечается, что этот шаг является очередным свидетельством того, что Европа стремится снизить влияние двух крупнейших финансовых компаний в мире.
Проект под названием Wero уже начинает внедряться во многих странах Западной Европы. Его поддерживают 16 ведущих банков и платежных процессоров, таких как BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG и Worldline SA.
Платформа позволит, например, немецкому клиенту мгновенно рассчитаться с отелем во Франции, используя свой банковский счет вместо карт Visa или Mastercard.

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Это может показаться простым, но если им удастся реализовать этот проект, Visa и Mastercard могут потерять миллиарды долларов, которые они получают в виде комиссий с европейских торговцев за каждую транзакцию, осуществленную с помощью их карт.
Самое важное, что этот проект отражает обеспокоенность Европы зависимостью от США в ключевых инфраструктурах — финансовых и других. После вторжения россии в Украину и блокирования возможности осуществлять платежи в россии через Visa и Mastercard, правительства по всему миру стали опасаться чрезмерной зависимости от этих сетей.

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«Visa и Mastercard, будучи настолько большими, обладают большой рыночной силой», — отметила генеральный директор European Payments Initiative, компании, стоящей за Wero, Мартина Ваймерт. Цель состоит в том, чтобы создать «альтернативу международным решениям и предложить европейским потребителям и игрокам европейский выбор».
Предстоит еще долгий путь, чтобы Wero мог составить конкуренцию Visa и Mastercard, которые ежегодно обрабатывают транзакции на триллионы долларов по всему миру, а также новому поколению цифровых платежных компаний.
Ваймерт признает, что «было бы слишком смело» назвать компанию конкурентом. «Мы — своеобразный стартап», сказала она, но это стартап, уже получивший €500 миллионов ($553 миллиона) от своих инвесторов и имеющий готовую клиентскую базу от банков-участников.
По материалам:
Економічна Правда
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