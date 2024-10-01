Ограничения на карточные переводы: в ПриватБанке объяснили, как будут применяться лимиты — Finance.ua
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Ограничения на карточные переводы: в ПриватБанке объяснили, как будут применяться лимиты

Финтех и Карты
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Ограничения на карточные переводы: в ПриватБанке объяснили, как будут применяться лимиты
Ограничения на карточные переводы: в ПриватБанке объяснили, как будут применяться лимиты
С 1 октября ПриватБанк не будет включать лимит на карточные переводы для волонтеров, зарегистрированных в банке, и клиентов с подтвержденными источниками доходов.
Об этом сообщает пресс-служба банка.

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«Установленный регулятором с 1 октября 2024 года лимит в 150 000 грн на переводы между физическими лицами достаточен для подавляющего большинства клиентов, пользующихся услугой карточных P2P переводов. Почти 99% клиентов ПриватБанка осуществляют переводы в объемах, не превышающих этот лимит, — отметил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.
По словам Мусиенко, с 1 октября ПриватБанк не будет применять лимиты на карточные переводы для клиентов-волонтеров, зарегистрированных в банке и клиентов с подтвержденными источниками доходов.

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Также банк ввел новый процесс управления лимитами переводов для клиентов, чьи транзакции входят в исключения в соответствии с решением НБУ.
«Банк заранее проинформирует клиентов, когда они достигают 50% от своего лимита переводов и предоставит рекомендации по управлению лимитом или пользованию переводами на IBAN-счет получателя», — добавили в финучреждении.
Клиенты ПриватБанка смогут увеличить лимит в Приват24 или обратиться в службу поддержки банка через онлайн чат на сайте банка или по телефону 3700 или посетить отделение банка.

Справка Finance.ua:

  • с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (также известны как P2P, C2С);
  • лимит действует только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц;
  • лимит не применяется к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным постановлением, и лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения. А также в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и переводов юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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