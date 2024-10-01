Ограничения на карточные переводы: в ПриватБанке объяснили, как будут применяться лимиты — Finance.ua

Ограничения на карточные переводы: в ПриватБанке объяснили, как будут применяться лимиты Сегодня 10:01 — Финтех и Карты

Ограничения на карточные переводы: в ПриватБанке объяснили, как будут применяться лимиты

С 1 октября ПриватБанк не будет включать лимит на карточные переводы для волонтеров, зарегистрированных в банке, и клиентов с подтвержденными источниками доходов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Дебетовая карта, подходящая к вашему стилю жизни. Какая она? Найдите свое в каталоге Finance.ua.

«Установленный регулятором с 1 октября 2024 года лимит в 150 000 грн на переводы между физическими лицами достаточен для подавляющего большинства клиентов, пользующихся услугой карточных P2P переводов. Почти 99% клиентов ПриватБанка осуществляют переводы в объемах, не превышающих этот лимит, — отметил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

По словам Мусиенко, с 1 октября ПриватБанк не будет применять лимиты на карточные переводы для клиентов-волонтеров, зарегистрированных в банке и клиентов с подтвержденными источниками доходов.

Также банк ввел новый процесс управления лимитами переводов для клиентов, чьи транзакции входят в исключения в соответствии с решением НБУ.

«Банк заранее проинформирует клиентов, когда они достигают 50% от своего лимита переводов и предоставит рекомендации по управлению лимитом или пользованию переводами на IBAN-счет получателя», — добавили в финучреждении.

Клиенты ПриватБанка смогут увеличить лимит в Приват24 или обратиться в службу поддержки банка через онлайн чат на сайте банка или по телефону 3700 или посетить отделение банка.

Справка Finance.ua:

с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (также известны как P2P, C2С);

лимит действует только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц;

лимит не применяется к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным постановлением, и лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения. А также в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и переводов юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.