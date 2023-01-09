McDonald's анонсировал сокращение штата в 2023 году — Finance.ua

McDonald's анонсировал сокращение штата в 2023 году Сегодня 22:45 — Фондовый рынок

McDonald's анонсировал сокращение штата в 2023 году

Глобальная сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s планирует сократить часть корпоративного персонала.

Об этом пишет CNN со ссылкой на письмо гендиректора Криса Кэмпчински сотрудникам.

Кемпчински написал, что руководство будет оценивать роли людей и уровни штатного расписания в подразделениях компании, менеджеров ждут сложные обсуждения и решения.

Некоторые инициативы перестанут считаться приоритетными, работу над другими остановят. Гендиректор компании надеется, что это поможет сократить общемировые расходы и высвободить ресурсы для инвестиций в рост бизнеса.

McDonald’s стал «звездой» пандемии: люди заказывали больше еды на вынос, а продажи выросли за последний год, поскольку инфляция заставила посетителей ресторанов искать более дешевые варианты. Но компания заявила, что не почивает на лаврах, сказал гендиректор, очертив план преодоления внутренних барьеров, рост инноваций и сокращение работы, не отвечающей приоритетам компании", — добавляет CNN.

McDonald’s также планирует ускорить темпы открытия своих ресторанов, чтобы ответить на повышенный спрос. Компания заявила, что видит возможность дальнейшего роста на многих своих основных рынках.

В McDonald’s заявляют, что планируют сообщить о своих предстоящих кадровых планах до 3 апреля.

Руководство McDonald’s надеется сэкономить за счет сокращений, но у него нет конкретных целей по поводу того, сколько нужно сэкономить или скольких людей нужно сократить, заявил Кемпчински в интервью The Wall Street Journal.

В McDonald’s работают около 200 000 человек — на корпоративных должностях и в ресторанах, принадлежащих самой компании, причем три четверти этих работников находятся за пределами США, добавляет WSJ.

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Економічна Правда По материалам:

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