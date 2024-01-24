Мазепе уменьшили залог в 17 раз с 350 млн грн до 21 млн грн, который он внес — Finance.ua
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Мазепе уменьшили залог в 17 раз с 350 млн грн до 21 млн грн, который он внес

Фондовый рынок
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Бизнесмену Игорю Мазепе Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога с 350 млн гривен до 21 млн гривен, которые он внес и вышел из СИЗО.
Об этом «Українським Новинам» сообщили в суде.
23 января коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 января, которой частично удовлетворено ходатайство старшего следователя к Главному следственному управлению Государственного бюро расследований и применена к Мазепе мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 февраля с одновременным определением залога в размере 349 734 000 гривен.
По результатам рассмотрения апелляционную жалобу прокурора и апелляционную жалобу стороны защиты частично удовлетворены.
Постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 19 января отменено и вынесено новое, которым ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований удовлетворено частично — применена к подозреваемому Мазепе мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 февраля 21 000 000 гривен
Бизнесмен, владелец компании Concorde Capital Игорь Мазепа, подозреваемый в организации схемы завладения 7 га земли возле Киевской ГЭС в 2013 году, вышел из-под стражи под залог.
По материалам:
Українські Новини
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