Mazda представила оригинальный рамный пикап в стиле CX-5 (фото) — Finance.ua

Mazda представила оригинальный рамный пикап в стиле CX-5 (фото) Сегодня 01:21 — Технологии&Авто

Mazda представила оригинальный рамный пикап в стиле CX-5 (фото), Фото: Mazda

В Австралии представили новый пикап Mazda BT-50. Автомобиль прошел плановый фейслифтинг и поступит в продажу в начале 2025 года.

Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Дизайн передней части пикапа сменили в духе обновленного кроссовера Mazda CX-5. Новая Mazda BT-50 получила измененную широкую решетку радиатора и узкие светодиодные фары с изогнутыми ходовыми огнями. Также заменили бамперы, фонари и задний борт кузова.

Mazda BT-50 получила новый задний борт, Фото: Mazda

Однако с технической точки зрения пикап Mazda BT-50 не имеет ничего общего с CX-5, а является родственником Isuzu D-Max — использует его рамную платформу. Грузоподъемность 5,3-метрового автомобиля составляет 1065 кг.

В салоне Mazda BT-50 установили новый 7,0-дюймовый дисплей цифрового спидометра и увеличенный 9,0-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система была доработана и дополнена беспроводными Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, улучшена внутренняя отделка и предложили новые его варианты.

В салоне установили новые дисплеи, Фото: Mazda

Топовая версия получила безключевой доступ, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру, подогрев сидений и набор систем безопасности. Новыми опциями стали системы полуавтономного движения в пробках и распознавание знаков.

Новая Mazda BT-50 2025 года будет доступна с турбодизелями объемом 1,9 л (150 л. с.) и 3,0 л (190 л. с.). Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или автоматическую КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Фокус По материалам:

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