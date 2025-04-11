Mazda представила новый кроссовер EZ-60 (фото) — Finance.ua

Mazda представила новый кроссовер EZ-60 (фото) 11.04.2025, 01:39 — Фондовый рынок

Mazda представила новый кроссовер EZ-60 (фото)

Новый электрический кроссовер Mazda EZ-60 базируется на китайском аналоге, но будет продаваться и на других рынках.

Mazda ускоряет расширение производства электромобилей, опираясь на своего китайского партнера. После выпуска седана EZ-6 в прошлом году, теперь представлен новый кроссовер.

EZ-60 также появился благодаря сотрудничеству с Changan, с которым более десяти лет назад основано совместное предприятие. Это сотрудничество уже помогло Mazda запустить седан 6e в Европе и новая модель должна продаваться за пределами Китая как CX-6e.

По сути речь идет о серийной версии концепта Arata. Это попытка создать еще один электрический кроссовер с надеждой, что он будет более успешным, чем MX-30, который продается медленно.

Кроссовер выглядит резко, но все еще напоминает Mazda. Боковые камеры, заменяющие зеркала, были легализованы на серийных автомобилях в Китае уже около двух лет.

Под кузовом, скорее всего, скрывается Deepal S07, что подразумевает полностью электрическую трансмиссию и вариант с 1,5-литровым бензиновым двигателем для увеличения запаса хода. Однако будет ли последняя трансмиссия доступна в Европе, не ясно. Deepal — это электрический дочерний бренд Changan.

Mazda пока не раскрывала интерьер EZ-60. Он будет представлен на Шанхайском автосалоне 2025 года, который должен состояться позже в этом месяце. Однако салон должен напоминать EZ-6 с большим центральным экраном и небольшим количеством элементов управления.

Mazda также разрабатывает третью и четвертую модель от своего совместного предприятия с Changan. В случае одобрения, новые автомобили будут выпущены между 2028 и 2030 годами.

Между тем, японская компания работает над собственной платформой для электромобилей. Выход первой модели запланирован на 2027 год, а производные появятся к концу десятилетия.

Кроссовер MX-30 продолжает продаваться не только как электрокар, но также с роторным двигателем с расширением запаса хода и мягким гибридом с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем. Возможно, такой вид электрификации выберет Mazda для некоторых рынков.

motorcar По материалам:

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