Mazda представила фирменную обувь для водителей (фото) 07.06.2026, 01:12 — Технологии&Авто

Обувь SP-MZD от Mazda, Фото: Mazda

Автомобильные бренды все чаще выходят за пределы традиционного производства транспортных средств, создавая эксклюзивные коллекции аксессуаров и одежды для поклонников марок. Mazda объявила о расширении своей линейки фирменных товаров и представила новую серию специализированной обуви для вождения под названием SP-MZD.

Об этом пишет Carscoops.

Этот уникальный продукт разработан для автомобилистов, стремящихся иметь комфортные кроссовки как для повседневных пеших прогулок или походов в супермаркет, так и максимально точного управления машиной во время поездок.

Фото: Mazda

Новинка создана в тесной кооперации с известным обувным японским брендом Spingle. Примечательно, что штаб-квартиры и производственные мощности обеих компаний географически расположены в одном регионе — городе Хиросима.

Материалы премиум-класса и связь с интерьером Mazda CX-5

Процесс разработки кроссовок длился ровно два года. За это время дизайнерские и инженерные команды обоих брендов активно взаимодействовали, регулярно посещая автомобильные заводы и обувные фабрики друг друга для достижения идеального результата.

Фото: Mazda

Главной визуальной особенностью модели SP-MZD стало использование уникальной цветовой палитры, заимствованной у популярного кроссовера марки.

Покупателям предложены две цветовые конфигурации кузова обуви:

Спортивно-коричневый с черным (Sport Tan/Black): в этой версии применена натуральная кожаная кенгуру, которая по своему оттенку и фактуре точно повторяет спортивно-коричневый цвет кожаной отделки салона новой генерации кроссовера Mazda CX-5.

Полностью черный (All Black): сдержанный и незаметный вариант для любителей классического стиля.

Кроме высококачественной кожи кенгуру, в конструкции кроссовок активно используется натуральная замша.

Такое сочетание материалов обеспечивает отличную эластичность, позволяя обуви идеально гнуться при нажатии на педали газа, тормоза или сцепления, обеспечивая водителю отличную обратную связь.

Сдержанный дизайн

Для Mazda это уже не первый опыт в обувной индустрии. Предварительной попыткой автопроизводителя стал выпуск аналогичной обуви серии SP-MX5, посвященной культовому родстеру марки.

Однако первая коллекция выделялась очень яркими и экспрессивными цветами, включая насыщенные красные, белые и синие оттенки.

Фото: Mazda

Новые кроссовки SP-MZD получили более зрелый и благородный дизайн, что должно привлечь более широкую аудиторию покупателей, ранее отказавшихся от покупки из-за чрезмерной яркости первой модели.

Обувь выпускается в семи универсальных размерах по системе унисекс. Каждая пара кроссовок тщательно упаковывается в оригинальную индивидуальную коробку, украшенную дизайнерскими эскизами этой модели. Производство всего тиража полностью сосредоточено на фабрике в Хиросиме.

Условия приобретения

Продукт ориентирован исключительно на внутренний рынок Японии, и его появление в официальных дилерских центрах других стран маловероятно.

Продажи производятся через специализированные интернет-магазины брендов Mazda и Spingle, а также в 14 фирменных розничных точках продаж обувной компании по всей стране.

Стоимость обоих вариантов исполнения зафиксирована на отметке 26 500 японских иен, что по текущему коммерческому обменному курсу составляет примерно 166 долларов США.

Телеканал 24 По материалам:

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