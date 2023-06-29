Mazda показала экстремальные пикапы для самых суровых условий (фото) — Finance.ua

Mazda показала экстремальные пикапы для самых суровых условий (фото) 29.06.2023, 00:47 — Технологии&Авто

Mazda показала экстремальные пикапы для самых суровых условий (фото), Фото: Mazda

Пикап Mazda BT-50 2023 года получил две новые модификации SP Pro и Thunder Pro. Их подготовили к тяжелому бездорожью.

Подробности новинок раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Mazda BT-50 была доработана в австралийском подразделении компании. В варианте SP Pro клиренс увеличен на 50 мм (до 285 мм), установлены внедорожные шины и дополнительная светодиодная оптика. Кроме того, появились усиленные пружины подвески и амортизаторы.

Фото: Mazda

Новая Mazda BT-50 Thunder Pro получила все вышеперечисленное оборудование, а также мощные стальные бамперы, дуги в кузове и шноркель для преодоления водных помех. Кроме того, появились пластиковые расширители арок и наполненные азотом амортизаторы.

В отделке салона использована кожа, разбавленная черными лакированными вставками. Оснащение охватывает камеру заднего вида, раздельный климат-контроль и подогрев сидений.

Фото: Mazda

Пикапы Mazda BT-50 предлагают с 1,9-литровым 150-сильным и 3,0-литровым 190-сильным турбодизелем. Все они оснащены 6-ступенчатой ​​автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей.

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