Mazda показала экстремальные пикапы для самых суровых условий (фото) — Finance.ua

Mazda показала экстремальные пикапы для самых суровых условий (фото)
Пикап Mazda BT-50 2023 года получил две новые модификации SP Pro и Thunder Pro. Их подготовили к тяжелому бездорожью.
Подробности новинок раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.
Mazda BT-50 была доработана в австралийском подразделении компании. В варианте SP Pro клиренс увеличен на 50 мм (до 285 мм), установлены внедорожные шины и дополнительная светодиодная оптика. Кроме того, появились усиленные пружины подвески и амортизаторы.
Новая Mazda BT-50 Thunder Pro получила все вышеперечисленное оборудование, а также мощные стальные бамперы, дуги в кузове и шноркель для преодоления водных помех. Кроме того, появились пластиковые расширители арок и наполненные азотом амортизаторы.
В отделке салона использована кожа, разбавленная черными лакированными вставками. Оснащение охватывает камеру заднего вида, раздельный климат-контроль и подогрев сидений.
Пикапы Mazda BT-50 предлагают с 1,9-литровым 150-сильным и 3,0-литровым 190-сильным турбодизелем. Все они оснащены 6-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей.
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