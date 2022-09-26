Mazda планирует прекратить производство в россии — Finance.ua

Mazda планирует прекратить производство в россии Вчера 22:56 — Фондовый рынок

Автопроизводитель Mazda рассматривает возможность прекращения производства в россии из-за перебоев в цепи поставок, вызванных войной в Украине.

Об этом сообщает Nikkei.

Компания Mazda производила автомобили на совместном предприятии с местным автопроизводителем Sollers в восточном Владивостоке по так называемому методу нокдауна, когда детали отправляются на местную сборку.

Согласно данным исследовательской компании MarkLines, совместно с долей Sollers производство на заводе в 2021 году достигло примерно 29 000 единиц.

Как отмечается, производство уже было приостановлено, и Mazda сейчас рассматривает возможности полного выхода из россии. Однако ни одного решения о прекращении продаж или обслуживания не принято.

Это происходит после того, как в пятницу компания Toyota объявила о выходе из операций в россии. Toyota прекратит производство и продажи, за исключением технического обслуживания автомобилей, которые уже продаются в россии.

В 2021 году Toyota выпустила 80 тысяч автомобилей и продала 110 тысяч в стране, а ее завод в Санкт-Петербурге производил внедорожник RAV4 и другие.

Кроме Toyota, компания Nissan Motor решила продолжить остановку автомобильного завода в Санкт-Петербурге с конца сентября по конец декабря. Mitsubishi Motors также приостанавливает работу на совместном предприятии по Stellantis Europe в Калужской области.

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Економічна Правда По материалам:

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