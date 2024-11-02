Mazda начала продажи электрического седана EZ-6 (фото) — Finance.ua

Mazda начала продажи электрического седана EZ-6 (фото) Сегодня 04:19 — Технологии&Авто

Mazda начала продажи электрического седана EZ-6 (фото), Фото: CarNewsChina

Mazda официально начала продавать автомобиль Mazda EZ-6 в Китае. Модель размером с Mazda6 построена на гибридной платформе Changan EPA. В линейке из семи моделей цены колеблются от 139 800 до 179 800 юаней (приблизительно от 19 630 до 25 250 долларов США).

Об этом сообщает CarNewsChina.

EZ-6 предлагает как полностью электрические (BEV), так и версии с расширенным диапазоном (EREV).

EZ-6 следует языку дизайна Mazda «Kodo», показывая разделенные фары, светодиодные дневные ходовые огни и подсвеченный логотип Mazda.

Фото: CarNewsChina

В двух новых цветах, «лунно-серый» и «сияющее золото», используются пигменты нанокласса для улучшения внешнего вида.

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Если смотреть сбоку, EZ-6 имеет силуэт фастбека и спойлер в виде утиного хвоста, который разворачивается на скорости более 90 км/ч, предназначенный для улучшения аэродинамики.

Модель имеет размеры 4921 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1485 мм в высоту с колесной базой 2895 мм.

Фото: CarNewsChina

В салоне EZ-6 заметен большой центральный информационно-развлекательный экран и цифровая приборная панель. Система оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 8155, объединяющим климат, регулировку сидений и развлекательные функции.

Дополнительные функции включают 13 режимов окружающей сцены, 64-цветную систему освещения, аудиосистему Sony с 14 динамиками и откидывающиеся передние сиденья. Также доступны неоткрывающийся панорамный люк и четырехзонная голосовая активация.

Mazda установила селектор привода на рулевой колонке, освободив место на центральной консоли, содержащей два слота для беспроводной зарядки телефона.

Фото: CarNewsChina

Версия EV оборудована задним двигателем мощностью 190 кВт и имеет два варианта батареи: блок на 56,1 кВтч для запаса хода в 480 км (стандарт CLTC) и блок 68,8 кВтч для 600 км. Обе литий-железо-фосфатные (LFP) батареи заряжаются от 30% до 80% за 15 минут.

Плагин-гибридная версия включает 1,5-литровый двигатель мощностью 70 кВт в сочетании с электродвигателем на 160 кВт.

Фото: CarNewsChina

Две конфигурации батареи обеспечивают запас хода 130 км или 200 км на электричестве и максимальный комбинированный запас хода 1301 км. Он заряжается от 30% до 80% за 20 минут, поддерживая разные потребности в путешествиях.

Mazda включает в себя помощь водителю с адаптивным круиз-контролем, дистанционную парковку и более 150 сценариев парковки для ежедневной езды. Мазда также объявила о планах выпустить еще одну модель NEV в 2025 году, расширив линейку электромобилей.

Телеканал 24 По материалам:

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