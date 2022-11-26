Mazda инвестирует почти $11 млрд в производство электромобилей — Finance.ua

Mazda инвестирует почти $11 млрд в производство электромобилей Сегодня 02:05 — Фондовый рынок

Mazda инвестирует почти $11 млрд в производство электромобилей

Японская Mazda Motor Corp. инвестирует около 1,5 трлн иен ($10,58 млрд) в электрификацию своих автомобилей, в том числе увеличение производства аккумуляторных электромобилей, и стремится увеличить свою долю в общемировом объеме продаж автомобилей до 2030 года.

Об этом пишет Reuters.

Старший исполнительный директор Mazda Акир Кога сказал, что инвестиции будут сделаны вместе с ее партнерами, без уточнения, и будут использованы для исследований и разработок, впервые об этом сообщила Nikkei.

Ожидается, что доля электромобилей в мировых продажах вырастет до 25-40% к 2030 году по сравнению с 25% раньше, говорится в заявлении компании.

Генеральный директор Mazda Акира Марумото также сообщил на пресс-конференции, что компания достигла соглашения с Envision AESC, аккумуляторным бизнесом китайской группы Envision, занимающейся возобновляемыми источниками энергии, о закупке аккумуляторов для электромобилей, производимых в Японии.

Автопроизводитель также заявил, что договорился о сотрудничестве с семью компаниями, включая изготовителя электрических компонентов Rohm Co., для совместной разработки и производства электроприводов.

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