Mazda инвестирует почти $11 млрд в производство электромобилей — Finance.ua
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Mazda инвестирует почти $11 млрд в производство электромобилей

Фондовый рынок
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Mazda инвестирует почти $11 млрд в производство электромобилей
Mazda инвестирует почти $11 млрд в производство электромобилей
Японская Mazda Motor Corp. инвестирует около 1,5 трлн иен ($10,58 млрд) в электрификацию своих автомобилей, в том числе увеличение производства аккумуляторных электромобилей, и стремится увеличить свою долю в общемировом объеме продаж автомобилей до 2030 года.
Об этом пишет Reuters.
Старший исполнительный директор Mazda Акир Кога сказал, что инвестиции будут сделаны вместе с ее партнерами, без уточнения, и будут использованы для исследований и разработок, впервые об этом сообщила Nikkei.
Ожидается, что доля электромобилей в мировых продажах вырастет до 25-40% к 2030 году по сравнению с 25% раньше, говорится в заявлении компании.
Генеральный директор Mazda Акира Марумото также сообщил на пресс-конференции, что компания достигла соглашения с Envision AESC, аккумуляторным бизнесом китайской группы Envision, занимающейся возобновляемыми источниками энергии, о закупке аккумуляторов для электромобилей, производимых в Японии.
Автопроизводитель также заявил, что договорился о сотрудничестве с семью компаниями, включая изготовителя электрических компонентов Rohm Co., для совместной разработки и производства электроприводов.
По материалам:
Forbes.ua
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