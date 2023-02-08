Mazda анонсировала новый среднеразмерный кроссовер — Finance.ua

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Mazda анонсировала новый среднеразмерный кроссовер

Технологии&Авто
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Mazda анонсировала новый среднеразмерный кроссовер
Mazda анонсировала новый среднеразмерный кроссовер
Компания Mazda анонсировала скорый дебют преемника CX-7. Президент североамериканского офиса Mazda Джефф Гайтон подтвердил Autoblog, что кроссовер CX-70 будет выпущен в 2023 году.
Топ-менеджер объяснил, что «семидесятка» разделит платформу Large Architecture с флагманским CX-90, но отметится двухрядным салоном. По мнению Гайтона, новый CX-70 откроет сегмент, в котором Mazda не конкурировала, а неофициальным предшественником модели можно считать CX-7.
На презентации Mazda CX-90 журналисты спросили у Джеффа Гайтона, почему в США сделана ставка на флагманский кроссовер, а за океаном сначала показали «младший» CX-60. Спикер заявил, что основными факторами стали недостатки Mazda CX-9 и конкуренция в американском сегменте трехрядных машин. В частности, «девятку» критиковали за нехватку мощности и внутреннего пространства, а также слабые буксировочные возможности.
Что касается описания Mazda CX-70, то «младший» кроссовер для Северной Америки окажется укороченной версией CX-90. По неподтвержденным данным, «семидесятка» тоже получит бензиновую «турбошестерку» 3.3 или плагин-гибридную систему на основе 2,5-литровой атмосферной «четверки».
Собеседники Car & Driver умудрились назвать ожидаемую цену Mazda CX-70 — кроссоверу прочат стартовую цену 38 тысяч долларов, хотя официально Mazda пока еще не раскрыла даже прайс-лист на флагманский CX-90.

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По материалам:
Телеканал 24
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