Майк МакГлоун предусмотрел рост Bitcoin до $69 000, несмотря на возможный финансовый кризис — Finance.ua
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Майк МакГлоун предусмотрел рост Bitcoin до $69 000, несмотря на возможный финансовый кризис

Криптовалюта
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Майк МакГлоун предусмотрел рост Bitcoin до $69 000, несмотря на возможный финансовый кризис
Майк МакГлоун предусмотрел рост Bitcoin до $69 000, несмотря на возможный финансовый кризис
Старший стратег Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун высказался по поводу актуальной динамики Bitcoin.
По мнению эксперта, вопреки сопротивлению со стороны регуляторов, в ближайшей перспективе флагман крипторынка вернется к историческому экстремуму на уровне $69 тыс.
Аналитик уверен, что ВТС по динамике доходности и далее будет опережать большинство финансовых активов, в том числе золото и казначейские облигации.
В марте флагманский криптоактив протестировал уровень в $29 000 — это уровень июня 2022 года. В целом в первый месяц весны Bitcoin подорожал на 23%. Криптовалюта продемонстрировала лучшую динамику по сравнению с традиционными финансовыми активами — золотом, акциями и наличными.

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Также МакГлоун предупредил: приближается глобальный финансовый кризис, который станет худшим в истории. Эксперт даже сравнил его с Великой депрессией в США, которая началась в октябре 1929 года. Специалист подчеркнул, что текущая ситуация во многом схожа с тем, что наблюдалось в прошлом столетии.
МакГлоун считает, что причиной кризиса станет излишне агрессивная монетарная политика ФРС (Федеральной резервной системы). Аналитик подчеркивает, что уровень инфляции в США находится в пиковой точке. При этом ФРС настроена радикально и готова применить все возможные инструменты, чтобы повлиять на ситуацию. В будущем рынок ожидает очередного повышения ставки еще на 25 базисных пунктов — до 5-5,25% годовых.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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