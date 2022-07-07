МАУ начала чартерные полеты по заказу польского туроператора ITAKA — Finance.ua

МАУ начала чартерные полеты по заказу польского туроператора ITAKA
В начале июля авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) начала чартерные полеты по заказу туроператора ITAKA (Польша).
Об этом говорится в сообщении МАУ.
«Таким образом, украинская авиакомпания присоединилась к обслуживанию европейского туристического трафика и продолжает свою операционную работу за пределами Украины в условиях войны. В чартерной программе задействован Boeing 737-900 UR-PSL, который будет базироваться в аэропорту Катовице и обслуживаться 4 экипажами МАУ. В рамках сотрудничества с компанией ITAKA планируются ежедневные рейсы МАУ как из базового аэропорта, так и других городов Польши (Варшава, Краков, Жешув)», — говорится в нем.
Согласно сообщению, МАУ обеспечит сообщение на ряде европейских туристических направлений, в частности, в июле согласованы следующие чартерные рейсы:
«Катовице — Малага»,
«Катовице — Арресифе»,
«Варшава — Арресифе»,
«Катовице — Анталия»,
«Жешув — Анталия»,
«Катовице — Тенерифе»,
«Катовице — Тирана»,
«Катовице — Лас-Пальмас»,
«Варшава — Лас-Пальмас»,
«Катовице — Марса-Алам»,
«Краков — Тирана»,
«Катовице — Джерба».
Согласно сообщению, в настоящее время партнеры анализируют возможности расширения сети чартерных направлений с пролонгацией до конца высокого туристического сезона.
Как сообщали Українські Новини, в 2021 МАУ увеличила пассажиропоток на 61% до 2,79 млн пассажиров по сравнению с 2020 годом.
МАУ является одной из крупнейших авиакомпаний Украины.
Одним из конечных бенефициаров компании является экс-совладелец Приватбанка, бизнесмен Игорь Коломойский
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