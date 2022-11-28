Материнская компания «Яндекса» хочет свернуть свой бизнес в россии — Finance.ua

Материнская компания «Яндекса» хочет свернуть свой бизнес в россии Сегодня 02:16 — Фондовый рынок

Материнская компания «Яндекса» хочет свернуть свой бизнес в россии

Голландская холдинговая компания Yandex хочет полностью разорвать связи с россией и продать там свою российскую «дочку» — «Яндекс».

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ознакомленные с ситуацией источники.

Отмечается, чот Yandex перенесет свои самые перспективные новые технологии на рынки за пределами россии и продаст свой бизнес в стране, включающий популярный интернет-браузер, доставку еды, программы для вызова такси.

Однако российская «дочка» продолжит предлагать те же продукты в стране при новых владельцах.

План компании направлен на то, чтобы оградить себя от влияния западных санкций на некогда успешный технологический сектор в россии.

«Война в Украине сделала невозможным развитие новых технологий «Яндекса» в россии, таких как беспилотные автомобили, машинное обучение и облачные сервисы. Такие предприятия, которым нужен доступ к западным рынкам, экспертам и технологиям, потерпят крах, если останутся связанными с россией, добавил один из них.

По словам одного из источников, компания должна получить разрешение от кремля на перевод зарегистрированных в россии лицензий на технологии за пределы страны.

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