Материнская компания «Яндекса» хочет свернуть свой бизнес в россии — Finance.ua
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Материнская компания «Яндекса» хочет свернуть свой бизнес в россии

Фондовый рынок
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Материнская компания «Яндекса» хочет свернуть свой бизнес в россии
Материнская компания «Яндекса» хочет свернуть свой бизнес в россии
Голландская холдинговая компания Yandex хочет полностью разорвать связи с россией и продать там свою российскую «дочку» — «Яндекс».
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ознакомленные с ситуацией источники.
Отмечается, чот Yandex перенесет свои самые перспективные новые технологии на рынки за пределами россии и продаст свой бизнес в стране, включающий популярный интернет-браузер, доставку еды, программы для вызова такси.
Однако российская «дочка» продолжит предлагать те же продукты в стране при новых владельцах.
План компании направлен на то, чтобы оградить себя от влияния западных санкций на некогда успешный технологический сектор в россии.
«Война в Украине сделала невозможным развитие новых технологий «Яндекса» в россии, таких как беспилотные автомобили, машинное обучение и облачные сервисы. Такие предприятия, которым нужен доступ к западным рынкам, экспертам и технологиям, потерпят крах, если останутся связанными с россией, добавил один из них.
По словам одного из источников, компания должна получить разрешение от кремля на перевод зарегистрированных в россии лицензий на технологии за пределы страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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