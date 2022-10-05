Mastercard защитит владельцев криптовалют с помощью искусственного интеллекта — Finance.ua
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Mastercard защитит владельцев криптовалют с помощью искусственного интеллекта

Финтех и Карты
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Mastercard защитит владельцев криптовалют с помощью искусственного интеллекта
Mastercard защитит владельцев криптовалют с помощью искусственного интеллекта
Платежная система Mastercard объявила о запуске инструмента искусственного интеллекта Crypto Secure — с его помощью надеются оградить владельцев криптовалют от хакерских атак.
Как стало известно, Crypto Secure позволит идентифицировать и прекращать подозрительные транзакции с криптобиржами, на которых клиенты добавили свои платежные карты в профиль.
Согласно информации на сайте CNBC, Crypto Secure в своей работе использует алгоритмы искусственного интеллекта, данные из блокчейнов и других источников. На платформе Crypto Secure пользователям отображается панель мониторинга с рейтингами рисков каждой транзакции. Впрочем, окончательное решение об одобрении или отказе от осуществления перевода принимает сам пользователь.
«Наша идея состоит в том, чтобы обеспечить пользователям такую же безопасность криптовалютных транзакций, которая существует во время осуществления фиатных переводов», — рассказал президент Mastercard по кибербезопасности Аджай Бхалла. По словам Бхалла, количество криптовалютных транзакций, осуществляемых через платежную систему Mastercard, составляет «более нескольких тысяч в минуту».
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Платежный гигант уже долгое время работает над расширением своих полномочий в цифровом пространстве, так в конце августа стало известно о начале сотрудничества Mastercard с крупнейшей в мире криптовалютной биржей Binance, чтобы запустить криптовалютные платежи в 90 миллионах магазинов. «Мы сможем раскрыть весь потенциал технологии блокчейн, когда упростим доступ к ней и сделаем максимально простым ее использование», — заявил генеральный директор Mastercard Майкл Мибах в своем LinkedIn.
По материалам:
noworries
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