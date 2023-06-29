Mastercard протестирует токенизированные банковские депозиты — Finance.ua

Mastercard протестирует токенизированные банковские депозиты
Компания Mastercard запустит пилотные испытания Multi-Token Network (MTN). В рамках инициативы платежный гигант проведет эксперименты с токенизированными банковскими депозитами.
Об этом пишет forklog.
MTN будет доступна в бета-режиме этим летом в Великобритании. К участию приглашены ряд банков и финансовых учреждений.
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В рамках инновационного спринта отобранные команды будут иметь доступ к возможностям MTN для разработки перспективных вариантов использования токенизированных депозитов.
Глава отдела криптовалют и блокчейна компании Радж Дамодаран рассчитывает, что впоследствии инициатива также коснется регулируемых стейблкоинов и CBDC.
«Сегодня мировую экономику двигают регулируемые деньги в банках. Мы начинаем с создания токенизированных банковских депозитов. Таким образом, денежная единица на банковском счету является цифровым активом в блокчейне, обеспечивая такой же уровень программируемости, как и цифровая валюта в криптоэкосистеме», — пояснил он.
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