Масштабная афера на Эвересте: гиды травили туристов ради фейковых спасений 03.04.2026, 14:39

Туристы в горах Непала

Непальская полиция расследует масштабную схему страхового мошенничества на сумму 20 млн долларов. Согласно расследованию, гидов на горе Эверест подозревают в умышленном отравлении иностранных альпинистов, чтобы организовывать им дорогостоящую воздушную эвакуацию.

Об этом сообщает издание The Independent

Масштабы аферы

В рамках операции правоохранители задержали операторов горно-спасательных компаний. В общей сложности 32 лицам предъявлены обвинения, из них 11 уже арестованы.

По данным следствия, масштабы схемы значительные: она могла задеть 4782 иностранных альпиниста в 2022—2025 годах.

Полиция выявила более 300 случаев вероятно фальшивых спасательных операций. В результате туристам и страховым компаниям выставили счета почти на 20 миллионов долларов.

Следователи считают, что к мошенничеству могли быть причастны разные участники туристической индустрии, в частности:

шерпы (восточно-гималайский народ, проживающий преимущественно в Непале близ Эвереста);

владельцы трекинговых компаний;

операторы вертолетов;

менеджеры больниц.

Первые шесть операторов и менеджеров спасательных компаний были арестованы 25 января по подозрению в организации фиктивных эвакуаций иностранных туристов.

Как работала схема

По данным Центрального следственного бюро полиции Непала (CIB), компании получали выплаты от международных страховых фирм за эвакуации, которые были либо ненужными, либо полностью вымышленными.

Гиды использовали разные методы, чтобы заставить туристов согласиться на эвакуацию. В частности:

имитировали симптомы неотложных состояний;

добавляли в пищу большое количество разрыхлителя, чтобы вызвать расстройства желудка;

давали лекарства с избыточным количеством воды, провоцируя симптомы.

После появления тошноты, головокружения или боли туристам советовали срочно спуститься и те должны были соглашаться на дорогостоящую эвакуацию вертолетом.

После запуска спасательной операции операторы оформляли поддельные медицинские справки и документы о полетах, чтобы получить компенсацию от страховых компаний.

А еще расходы системно завышались: каждому пассажиру выставляли счет так, словно он летел по отдельному рейсу, даже если на борту было несколько человек.

В некоторых случаях больницы создавали фальшивые записи о госпитализации и лечении — даже для туристов, фактически не получавших медицинскую помощь.

Проблема не нова

Это не первый подобный скандал. Еще в 2018 году расследование Kathmandu Post привело к подготовке правительством 700-страничного отчета и обещаний реформ.

Однако, по словам главы Центрального бюро расследований (CIB) Маноджа Кумара К.С., мошенничество продолжилось из-за недостаточной реакции властей.

«Когда не принимаются никакие меры против преступности, она процветает. В результате процветала и страховая афера», — отметил он.

Издание пишет, что некоторые гиды добавляли в пищу туристов пищевую соду, недоваренную курицу или даже крысиный помет.

Поэтому специалисты советуют перед поездкой максимально тщательно выбирать туристические компании и организаторов для ваших путешествий.

