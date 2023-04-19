«Маски-шоу стоп». В Раде зарегистрировали законопроект об обысках в компаниях — Finance.ua

«Маски-шоу стоп». В Раде зарегистрировали законопроект об обысках в компаниях Сегодня 10:14 — Казна и Политика

«Маски-шоу стоп». В Раде зарегистрировали законопроект об обысках в компаниях

Нардепы разработали законопроект об изменениях подхода к проведению обысков в компаниях.

Об этом сообщила один из его авторов, заместитель председателя фракции «Слуга народа» Галина Янченко.

Как это будет работать

Нардепы предлагают изменить подход к проведению обысков в компаниях.

Документ разрабатывали с участием Минцифры. В частности, законопроект предусматривает:

адвокаты и владельцы компании смогут снимать обыски на видео. Это должно сделать невозможным спекуляции следователей;

техника во время обысков не будет изыматься без определения суда;

информацию с носителей можно будет копировать, поэтому компания сможет продолжить работу на других устройствах;

для изъятия техники потребуется еще одно определение суда. Следователь должен обосновать, зачем ему техника;

введение срока, на который налагается арест, — 60 дней. Затем технику и электронные устройства должны вернуть, если не предъявлено обвинение;

прокурор должен отменить арест имущества одновременно с вынесением постановления следователя о закрытии уголовного производства. Если этого не произошло, владелец компании может подать жалобу на прокурора.

«В законопроекте мы учли опыт трехлетней работы парламентской спецкомиссии по защите бизнеса. Он отвечает на основные нарушения и злоупотребления со стороны силовиков в ходе обыска в частных компаниях», — пишет Янченко.

Напомним, 15 февраля в офис MacPaw и в дом ее основателя и СЕО Александра Косована с обысками пришли правоохранители.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал эту ситуацию еще накануне вечером, когда проводились обыски. «Вместе с „Дія.City“ мы планировали принимать новый закон о „Масках Шоу Стоп“. Сегодняшний кейс доказал — закон нужен срочно. Чтобы некоторые не наступали на одни и те же грабли», — написал тогда Федоров.

17 апреля так называемый законопроект «Маски-шоу стоп» № 9211 зарегистрировали в парламенте.

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