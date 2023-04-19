«Маски-шоу стоп». В Раде зарегистрировали законопроект об обысках в компаниях — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Маски-шоу стоп». В Раде зарегистрировали законопроект об обысках в компаниях

Казна и Политика
41
«Маски-шоу стоп». В Раде зарегистрировали законопроект об обысках в компаниях
«Маски-шоу стоп». В Раде зарегистрировали законопроект об обысках в компаниях
Нардепы разработали законопроект об изменениях подхода к проведению обысков в компаниях.
Об этом сообщила один из его авторов, заместитель председателя фракции «Слуга народа» Галина Янченко.

Как это будет работать

Нардепы предлагают изменить подход к проведению обысков в компаниях.
Документ разрабатывали с участием Минцифры. В частности, законопроект предусматривает:
  • адвокаты и владельцы компании смогут снимать обыски на видео. Это должно сделать невозможным спекуляции следователей;
  • техника во время обысков не будет изыматься без определения суда;
  • информацию с носителей можно будет копировать, поэтому компания сможет продолжить работу на других устройствах;
  • для изъятия техники потребуется еще одно определение суда. Следователь должен обосновать, зачем ему техника;
  • введение срока, на который налагается арест, — 60 дней. Затем технику и электронные устройства должны вернуть, если не предъявлено обвинение;
  • прокурор должен отменить арест имущества одновременно с вынесением постановления следователя о закрытии уголовного производства. Если этого не произошло, владелец компании может подать жалобу на прокурора.
«В законопроекте мы учли опыт трехлетней работы парламентской спецкомиссии по защите бизнеса. Он отвечает на основные нарушения и злоупотребления со стороны силовиков в ходе обыска в частных компаниях», — пишет Янченко.
Место для вашей рекламы
Напомним, 15 февраля в офис MacPaw и в дом ее основателя и СЕО Александра Косована с обысками пришли правоохранители.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал эту ситуацию еще накануне вечером, когда проводились обыски. «Вместе с „Дія.City“ мы планировали принимать новый закон о „Масках Шоу Стоп“. Сегодняшний кейс доказал — закон нужен срочно. Чтобы некоторые не наступали на одни и те же грабли», — написал тогда Федоров.
17 апреля так называемый законопроект «Маски-шоу стоп» № 9211 зарегистрировали в парламенте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
vctr.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.