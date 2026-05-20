0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Маск задолжал работникам xAI по $420 за налоговые декларации для обучения Grok — Bloomberg

Технологии&Авто
23
За доступ к информации руководители отделов обещали работникам выплаты в размере $420
За доступ к информации руководители отделов обещали работникам выплаты в размере $420
В начале 2026 года руководитель xAI Илон Маск обещал выплатить по $420 каждому из сотрудников, который предоставит свои налоговые декларации в качестве тренировочных данных для чат-бота Grok, однако деньги до сих пор не поступили.
Об этом свидетельствуют данные отчета Bloomberg.
Многие американцы пользуются искусственным интеллектом для работы с налоговыми декларациями, однако большинство обращается к Claude или ChatGPT. В xAI пытались изменить эту тенденцию и улучшить возможности чат-бота в преддверии дедлайна подачи документов в США, путем в частности использования налоговых отчетов собственных сотрудников.

Выплаты работникам

За доступ к информации руководители отделов якобы обещали работникам выплаты в размере $420 и ранний доступ к платежной платформе X Money. Некоторые предоставили документы, однако деньги до сих пор не получили — несмотря на то, что прошли месяцы.
Когда люди начали спрашивать о вознаграждении, оказалось, что менеджер, ответственный за программу, больше не работает в xAI.
В xAI публично не комментировали задолженность и на запрос о комментарии пока не ответили.
По материалам:
mezha.media
МаскЧат бот
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems