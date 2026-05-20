Маск задолжал работникам xAI по $420 за налоговые декларации для обучения Grok — Bloomberg 20.05.2026, 00:11 — Технологии&Авто

За доступ к информации руководители отделов обещали работникам выплаты в размере $420

В начале 2026 года руководитель xAI Илон Маск обещал выплатить по $420 каждому из сотрудников, который предоставит свои налоговые декларации в качестве тренировочных данных для чат-бота Grok, однако деньги до сих пор не поступили.

Об этом свидетельствуют данные отчета Bloomberg.

Многие американцы пользуются искусственным интеллектом для работы с налоговыми декларациями, однако большинство обращается к Claude или ChatGPT. В xAI пытались изменить эту тенденцию и улучшить возможности чат-бота в преддверии дедлайна подачи документов в США, путем в частности использования налоговых отчетов собственных сотрудников.

Выплаты работникам

За доступ к информации руководители отделов якобы обещали работникам выплаты в размере $420 и ранний доступ к платежной платформе X Money. Некоторые предоставили документы, однако деньги до сих пор не получили — несмотря на то, что прошли месяцы.

Когда люди начали спрашивать о вознаграждении, оказалось, что менеджер, ответственный за программу, больше не работает в xAI.

В xAI публично не комментировали задолженность и на запрос о комментарии пока не ответили.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.