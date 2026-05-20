В начале 2026 года руководитель xAI Илон Маск обещал выплатить по $420 каждому из сотрудников, который предоставит свои налоговые декларации в качестве тренировочных данных для чат-бота Grok, однако деньги до сих пор не поступили.
Многие американцы пользуются искусственным интеллектом для работы с налоговыми декларациями, однако большинство обращается к Claude или ChatGPT. В xAI пытались изменить эту тенденцию и улучшить возможности чат-бота в преддверии дедлайна подачи документов в США, путем в частности использования налоговых отчетов собственных сотрудников.
Выплаты работникам
За доступ к информации руководители отделов якобы обещали работникам выплаты в размере $420 и ранний доступ к платежной платформе X Money. Некоторые предоставили документы, однако деньги до сих пор не получили — несмотря на то, что прошли месяцы.
Когда люди начали спрашивать о вознаграждении, оказалось, что менеджер, ответственный за программу, больше не работает в xAI.
В xAI публично не комментировали задолженность и на запрос о комментарии пока не ответили.