Маск выпустил духи с запахом палёных волос (фото) — Finance.ua

Маск выпустил духи с запахом палёных волос (фото) Сегодня 18:00

Американский миллиардер Илон Маск представил парфюм Burnt Hair с запахом палёных волос, который продается на сайте его компании Boring Co. по цене 100 долларов за флакон.

Поставки Burnt Hair начнутся не ранее следующего года, но Маск уже заявил о продаже 20 тысяч флаконов парфюма.

Основатель Tesla и SpaceX сменил статус в своем Twitter на «Продавец парфюмерии».

Ранее миллиардер сообщал, что Boring представит мужской аромат, который поможет человеку «выделиться из толпы».

А также пошутил в Twitter, что для человека с его фамилией вход в парфюмерный бизнес был неизбежен (Musk — с английского переводится как «мускус»).

«Почему вообще я так долго противился этому?» — написал он.

Кроме этого, на прошлой неделе Маск направил руководству Twitter письмо с предложением завершить сделку по приобретению компании за 44 млрд долл., хотя ранее отказывался от этого намерения.

«Пожалуйста, купите мой парфюм, чтобы я мог купить Twitter», — написал он на своей странице в среду.

Ранее миллиардер уже выпускал шутливые продукты, которые его любители покупают как коллекционные товары. В частности, ручные огнеметы, «короткие шорты» под брендом Tesla и текилу Tesla.

Економічна Правда По материалам:

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