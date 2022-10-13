Маск выпустил духи с запахом палёных волос (фото) — Finance.ua

Маск выпустил духи с запахом палёных волос (фото)
Американский миллиардер Илон Маск представил парфюм Burnt Hair с запахом палёных волос, который продается на сайте его компании Boring Co. по цене 100 долларов за флакон.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Поставки Burnt Hair начнутся не ранее следующего года, но Маск уже заявил о продаже 20 тысяч флаконов парфюма.
Основатель Tesla и SpaceX сменил статус в своем Twitter на «Продавец парфюмерии».
Ранее миллиардер сообщал, что Boring представит мужской аромат, который поможет человеку «выделиться из толпы».
А также пошутил в Twitter, что для человека с его фамилией вход в парфюмерный бизнес был неизбежен (Musk — с английского переводится как «мускус»).
«Почему вообще я так долго противился этому?» — написал он.
Кроме этого, на прошлой неделе Маск направил руководству Twitter письмо с предложением завершить сделку по приобретению компании за 44 млрд долл., хотя ранее отказывался от этого намерения.
«Пожалуйста, купите мой парфюм, чтобы я мог купить Twitter», — написал он на своей странице в среду.
Ранее миллиардер уже выпускал шутливые продукты, которые его любители покупают как коллекционные товары. В частности, ручные огнеметы, «короткие шорты» под брендом Tesla и текилу Tesla.
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