Маск вернул себе титул самого богатого человека в мире — Finance.ua

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Маск вернул себе титул самого богатого человека в мире

Мир
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Маск вернул себе титул самого богатого человека в мире
Маск вернул себе титул самого богатого человека в мире
Гендиректор Tesla Илон Маск снова обошел в рейтинге магната предметов роскоши Бернара Арно после того, как акции LVMH упали на 2,6% на торгах в Париже.
Об этом сообщает Bloomberg.
В этом году 51-летний Маск и 74-летний француз соревнуются в индексе миллиардеров Bloomberg, в который входят 500 самых богатых людей мира.
Арно впервые обошел Маска в декабре, когда технологическая индустрия столкнулась с трудностями, а предметы роскоши продемонстрировали устойчивость перед инфляцией. LVMH, основанная Арно, владеет такими брендами, как Louis Vuitton, Fendi и Hennessy.

Проблемы с люковыми брендами

Вера в динамичность сектора предметов роскоши начинает угасать на фоне растущих признаков замедления экономического роста, особенно на критически важном рынке Китая. Акции LVMH упали примерно на 10% с апреля.
Тем временем Маск заработал в этом году более 55,3 млрд долларов, преимущественно благодаря Tesla. Автопроизводитель, на долю которого приходится 71% его состояния, с начала года вырос на 66%. Согласно индексу, состояние Маска сейчас оценивается примерно в 192,3 млрд долларов, а состояние Арно — около 186,6 млрд долларов.
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Напомним, в мае основатель LVMH Бернар Арно потерял 11,2 млрд долларов из своего состояния за один день из-за опасений, что ослабление экономики США снизит спрос на предметы роскоши.
По версии Forbes, в апреле основатель Tesla Илон Маск потерял лидирующее положение в списке самых богатых людей. Впервые список возглавил руководитель группы LVMH Бернар Арно.
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По материалам:
РБК-Україна
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