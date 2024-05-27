Маск уточнил дату старта четвертого испытательного полета Starship — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Маск уточнил дату старта четвертого испытательного полета Starship

Мир
7
Маск написал, что старт Starship состоится примерно через 10 дней. То есть, 1 или 2 июня 2024 года. На первую дату также отмечается планируемый полет высотного самолета NASA WB-57, который используется для съемки полета Starship.
Прототип Starship S29, который должен отправиться в космос в рамках четвертого испытательного полета, не вернулся в ангар после последних тестов, а находится на стартовом комплексе, где инженеры компании в срочном порядке дорабатывают теплозащиту. Все говорит о том, что SpaceX действительно готовится к запуску транспортной системы в первый день июня.
По материалам:
Portaltele
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.