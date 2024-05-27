Маск уточнил дату старта четвертого испытательного полета Starship — Finance.ua

Маск уточнил дату старта четвертого испытательного полета Starship 27.05.2024, 01:22 — Мир

Маск написал , что старт Starship состоится примерно через 10 дней. То есть, 1 или 2 июня 2024 года. На первую дату также отмечается планируемый полет высотного самолета NASA WB-57, который используется для съемки полета Starship.

Прототип Starship S29, который должен отправиться в космос в рамках четвертого испытательного полета, не вернулся в ангар после последних тестов, а находится на стартовом комплексе, где инженеры компании в срочном порядке дорабатывают теплозащиту. Все говорит о том, что SpaceX действительно готовится к запуску транспортной системы в первый день июня.

Portaltele По материалам:

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