Маск уточнил дату старта четвертого испытательного полета Starship — Finance.ua

Маск уточнил дату старта четвертого испытательного полета Starship
Маск написал, что старт Starship состоится примерно через 10 дней. То есть, 1 или 2 июня 2024 года. На первую дату также отмечается планируемый полет высотного самолета NASA WB-57, который используется для съемки полета Starship.
Прототип Starship S29, который должен отправиться в космос в рамках четвертого испытательного полета, не вернулся в ангар после последних тестов, а находится на стартовом комплексе, где инженеры компании в срочном порядке дорабатывают теплозащиту. Все говорит о том, что SpaceX действительно готовится к запуску транспортной системы в первый день июня.
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