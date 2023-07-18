Маск сетует на падение доходов от рекламы в Twitter: доходы упали наполовину — Finance.ua

Маск сетует на падение доходов от рекламы в Twitter: доходы упали наполовину Сегодня 23:24 — Фондовый рынок

Маск сетует на падение доходов от рекламы в Twitter: доходы упали наполовину

После того как Илон Маск приобрел Twitter, дела социальной сети резко пошли вниз. Похоже на то, что плачевное состояние дел готов признать и сам миллиардер. Об этом пишет Reuters

Илон Маск — самый богатый человек на планете, но для Twitter его приход на позицию владельца стал началом стремительного падения. В привычной для себя манере миллиардер надеялся наделать шума и инновации, но в итоге лишь отпугал рекламодателей.

Доход Twitter от рекламы сократился на бешеную сумму

По словам самого Маска, доходы социальной сети от рекламы сократились почти вдвое. Также у компании большая долговая нагрузка, поэтому его ожидания о доходности Twitter сбудутся нескоро.

Нужно достичь положительного денежного потока, прежде чем мы позволим себе роскошь сделать что-нибудь другое, — заявил миллиардер.

Ранее Маск ввел очень агрессивные меры по сокращению издержек, чтобы добиться положительного баланса. Ожидаемого эффекта этот шаг тоже не дал.

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Увольнение тысяч работников и сокращение расходов на облачные услуги позволило Twitter сэкономить 1,5 миллиарда долларов. Такую же сумму социальная сеть платит каждый год как проценты от долга.

Для спасения ситуации и возвращения рекламодателей Макс нанял Линду Яккарино. Она уже приступила к работе и сообщила инвесторам, что Twitter сейчас сосредотачивается на партнерстве с авторами, а также ведет переговоры с политическими деятелями, бизнесом по индустрии развлечений и медиа.

Телеканал 24 По материалам:

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