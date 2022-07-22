Маск рассказал, когда начнут продавать пикапы Cybertruck от Tesla — Finance.ua

Маск рассказал, когда начнут продавать пикапы Cybertruck от Tesla Сегодня 23:33 — Технологии&Авто

Маск рассказал, когда начнут продавать пикапы Cybertruck от Tesla

Компания Tesla надеется начать поставки аккумуляторного электрического пикапа Cybertruck в середине следующего года.

Об этом заявил гендиректор компании Илон Маск, сообщает The Verge

Этот срок более точный, чем тот, что Маск анонсировал ранее — в отчете о прибылях за последний квартал он сказал, что грузовик появится, «надеюсь, в следующем году».

В то же время Маск не уточнил, что Tesla осталось сделать, чтобы вывести Cybertruck на дорогу.

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Однако за последние несколько месяцев у компании возникли проблемы с производством даже существующих автомобилей Model S, X, 3 и Y. Фабрика, которую компания открыла в Шанхае, неоднократно закрывалась из-за COVID, что обусловило падение производства.

«У Tesla нет проблемы со спросом, у нас есть проблема с производством», — заявлял Маск во время телефонного разговора о прибыли.

Tesla анонсировала Cybertruck в 2019 году с целью начать производство в конце 2021 года. В августе 2021 года компания объявила об отсрочке до 2022 года и Маск отложил этот прогноз еще до следующего года.

Между тем, такие конкуренты, как Ford и Rivian, выпустили собственные электрические пикапы, и Ford заявил, что планирует изготовить 150 000 F-150 Lightning в 2023 году.

Одна из определяющих особенностей Cybertruck — это его необычный «угловатый» дизайн, как в ранних моделях видеоигр.

У компании, очевидно, возникли проблемы с тем, чтобы сделать этот дизайн безопасным для использования в реальном мире. В конце 2021 года Маск написал в Twitter, что его беспокоит стеклоочиститель грузовика. Сейчас это одна гигантская рука, призванная очистить все лобовое стекло одним движением.

Справка Finance.ua:

Маск представил электрический пикап Cybertruck с футуристическим дизайном в 2019 году;

поначалу ожидали, что его выпуск начнется в 2021 году, затем эти сроки изменились. В сентябре 2021 года Маск сообщил сотрудникам, что компания не собирается начинать производство Cybertruck до конца 2022 года, а массовый выпуск стартует не ранее конца 2023 года.

Економічна Правда По материалам:

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