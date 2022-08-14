Маск рассказал, что и не собирался всерьез строить Hyperloop — Finance.ua
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Маск рассказал, что и не собирался всерьез строить Hyperloop

Технологии&Авто
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Маск рассказал, что и не собирался всерьез строить Hyperloop
Маск рассказал, что и не собирался всерьез строить Hyperloop
СЕО производителя электрокаров Tesla Илон Маск признавался своему биографу, что затеял проект Hyperloop, чтобы заставить власти штата Калифорния отказаться от строительства скоростной железной дороги. Илон Маск не собирался претворять в жизнь проект сверхскоростного поезда Hyperloop.
Об этом говорится в статье Times.
Миллиардер признавался своему биографу Эшли Венсу, что проект Hyperloop был направлен на то, чтобы заставить власти штата Калифорния отменить планы по строительству высокоскоростной железной дороги.
Также Маск называл общественный транспорт «соринкой» в глазу.
Он отмечал, что в общественном транспорте полно незнакомцев, «в частности, возможны серийные убийцы».
«Boring Company должна была решать проблемы с пробками, а не быть аттракционом в Лас-Вегасе, как сейчас», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что электрический грузовик Tesla Semi уже готов к серийному производству, и оно стартует в этом году. Сначала будет выпускаться только флагманская версия модели с запасом хода 800 км.
По материалам:
ua.news
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