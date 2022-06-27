Маск пообещал представить человекоподобного робота от Tesla уже осенью — Finance.ua

Маск пообещал представить человекоподобного робота от Tesla уже осенью Сегодня 22:41 — Технологии&Авто

Концепт работа Optimus от Tesla (Фото:Tesla)

Глава Tesla Илон Маск пообещал представить человекоподобного робота Optimus уже 20 сентября во время Дня искусственного интеллекта Tesla.

«Я надеюсь, что у нас будет интересный прототип, который мы сможем показать людям. У нас у Tesla очень талантливая команда, с которой я тесно сотрудничаю, чтобы до конца сентября подготовить прототип робота-гуманоида», — рассказал Маск в ходе Катарского экономического форума в Дохе.

60-килограммовый робот, которого Маск ранее назвал «важнейшим продуктом Tesla», будет помогать производить электромобили.

Он сконструирован из легких материалов, а видеть сможет с помощью камер автопилота Tesla.

НВ По материалам:

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