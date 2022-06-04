Маск отправил в Украину солнечные панели, — Федоров

Сегодня 03:06 — Энергетика

Маск отправил в Украину солнечные панели, — Федоров

Американский миллиардер и владелец компании Tesla Илон Маск отправил в Украину солнечные панели, обеспечивающие работу объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Недавно Илон Маск передал нам солнечные станции, которые сейчас обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры Киевщины», — рассказал он.

Известно, что на деоккупированных территориях, наиболее пострадавших от россиян, возникают проблемы с электроэнергией, а станции Tesla Powerwall предоставляют резервное питание во время ее отключений.

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