Маск объявил «амнистию» заблокированным аккаунтам в Twitter — Finance.ua

Маск объявил «амнистию» заблокированным аккаунтам в Twitter
Новый владелец Twitter Илон Маск заявил о возобновлении приостановленных аккаунтов, которые не нарушали закон и не занимались спамом. Свое решение бизнесмен принял после голосования в социальной сети.
Об этом сообщил Маск в Twitter.
Перед объявлением «амнистии» Макс провел в Twitter опрос, в котором было учтено более 3 млн голосов.
72,4% проголосовали за восстановление приостановленных аккаунтов при условии, что они «не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом».
Такие онлайн-опросы, считает издание Associated Press, не являются научными и могут легко подвергаться влиянию ботов.
Обновлено в 5:45: Впоследствии Маск отреагировал на заметку AP, в которой рассказывается об «амнистии» заблокированных аккаунтов, назвав издание «экспертом по дезинформации».
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