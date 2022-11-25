Маск объявил «амнистию» заблокированным аккаунтам в Twitter — Finance.ua

Маск объявил «амнистию» заблокированным аккаунтам в Twitter Сегодня 18:34 — Фондовый рынок

Новый владелец Twitter Илон Маск заявил о возобновлении приостановленных аккаунтов, которые не нарушали закон и не занимались спамом. Свое решение бизнесмен принял после голосования в социальной сети.

Об этом сообщил Маск в Twitter

Перед объявлением «амнистии» Макс провел в Twitter опрос, в котором было учтено более 3 млн голосов.

72,4% проголосовали за восстановление приостановленных аккаунтов при условии, что они «не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом».

Такие онлайн-опросы, считает издание Associated Press, не являются научными и могут легко подвергаться влиянию ботов.

Обновлено в 5:45: Впоследствии Маск отреагировал на заметку AP, в которой рассказывается об «амнистии» заблокированных аккаунтов, назвав издание «экспертом по дезинформации».

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.