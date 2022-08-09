Маск назвал условия, при которых он согласится на сделку с Twitter — Finance.ua

Маск назвал условия, при которых он согласится на сделку с Twitter
Илон Маск назвал условия, при которых может состояться его сделка с Twitter.
Об этом сообщил Маск.
Миллиардер хочет, чтобы Twitter раскрыл свой метод выборки аккаунтов и способ подтверждения их подлинности.
Кроме того, Маск вызвал в субботу главного исполнительного директора Twitter Inc Парага Агравала на публичные дебаты по вопросу количества ботов на платформе социальных сетей, пишет Reuters.
«Пусть докажет общественности, что в Twitter менее 5% фальшивых или спамерских пользователей каждый день!» — написал Маск в своем твите.
Он также запустил опрос, в котором поинтересовался мнением — действительно ли среди ежедневных пользователей Twitter ботов менее 5%.
Соцсеть возразила обвинению Маска о том, что подписать соглашение о покупке компании за 44 млрд долларов его заставили обманом.
Маск подал встречный иск против Twitter 29 июля, пытаясь расторгнуть соглашение.
Он обвинил соцсеть в предоставлении недостоверных данных о количестве роботов.
Ранее Маск приостановил сделку по покупке Twitter, поскольку соцсеть отказалась предоставлять данные о проценте спам и фейковых аккаунтов. Впоследствии Twitter подал иск в суд против миллиардера, но Маск ответил тем же.
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