Маск назвал условия, при которых он согласится на сделку с Twitter — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Маск назвал условия, при которых он согласится на сделку с Twitter

Фондовый рынок
0
Маск назвал условия, при которых он согласится на сделку с Twitter
Маск назвал условия, при которых он согласится на сделку с Twitter
Илон Маск назвал условия, при которых может состояться его сделка с Twitter.
Об этом сообщил Маск.
Миллиардер хочет, чтобы Twitter раскрыл свой метод выборки аккаунтов и способ подтверждения их подлинности.
Маск назвал условия, при которых он согласится на сделку с Twitter
Кроме того, Маск вызвал в субботу главного исполнительного директора Twitter Inc Парага Агравала на публичные дебаты по вопросу количества ботов на платформе социальных сетей, пишет Reuters.
«Пусть докажет общественности, что в Twitter менее 5% фальшивых или спамерских пользователей каждый день!» — написал Маск в своем твите.
Он также запустил опрос, в котором поинтересовался мнением — действительно ли среди ежедневных пользователей Twitter ботов менее 5%.
Соцсеть возразила обвинению Маска о том, что подписать соглашение о покупке компании за 44 млрд долларов его заставили обманом.
Маск подал встречный иск против Twitter 29 июля, пытаясь расторгнуть соглашение.
Он обвинил соцсеть в предоставлении недостоверных данных о количестве роботов.
Ранее Маск приостановил сделку по покупке Twitter, поскольку соцсеть отказалась предоставлять данные о проценте спам и фейковых аккаунтов. Впоследствии Twitter подал иск в суд против миллиардера, но Маск ответил тем же.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.