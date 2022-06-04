Маск намерен сократить 10% сотрудников Tesla из-за плохих ожиданий по поводу экономики — Finance.ua

Маск намерен сократить 10% сотрудников Tesla из-за плохих ожиданий по поводу экономики

Маск намерен сократить 10% сотрудников Tesla из-за плохих ожиданий по поводу экономики

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что у него «очень плохое предчувствие» по поводу экономики. Производителю электромобилей нужно сократить персонал примерно на 10%.

Об этом сообщает Reuters

По данным агентства, электронное письмо под названием «приостановить прием на работу по всему миру» было отправлено руководителям Tesla.

Ранее на этой неделе Маск попросил сотрудников Tesla вернуться в офис или покинуть компанию.

«Все в Tesla должны проводить в офисе не менее 40 часов в неделю. Если вы не появитесь, мы будем считать, что вы уволились», — написал Маск в электронном письме, разосланном сотрудникам во вторник.

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