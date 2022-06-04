Маск намерен сократить 10% сотрудников Tesla из-за плохих ожиданий по поводу экономики — Finance.ua
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Маск намерен сократить 10% сотрудников Tesla из-за плохих ожиданий по поводу экономики

04.06.2022, 00:03Мир
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Маск намерен сократить 10% сотрудников Tesla из-за плохих ожиданий по поводу экономикиМаск намерен сократить 10% сотрудников Tesla из-за плохих ожиданий по поводу экономики
Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что у него «очень плохое предчувствие» по поводу экономики. Производителю электромобилей нужно сократить персонал примерно на 10%.
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, электронное письмо под названием «приостановить прием на работу по всему миру» было отправлено руководителям Tesla.
Ранее на этой неделе Маск попросил сотрудников Tesla вернуться в офис или покинуть компанию.
«Все в Tesla должны проводить в офисе не менее 40 часов в неделю. Если вы не появитесь, мы будем считать, что вы уволились», — написал Маск в электронном письме, разосланном сотрудникам во вторник.
По материалам: РБК-Україна
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