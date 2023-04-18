Маск хочет создать конкурента ChatGPT — Finance.ua

Маск хочет создать конкурента ChatGPT Сегодня 19:32 — Технологии&Авто

Маск хочет создать конкурента ChatGPT

Миллиардер Илон Маск хочет запустить платформу искусственного интеллекта, которую он называет «TruthGPT», чтобы бросить вызов таким чатам как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Reuters

Он подверг критике компанию-разработчика системы ChatGPT за то, что «ИИ научился лжи», и заявил, что OpenAI превратилась в «закрытую» организацию, «тесно связанную с Майкрософт».

Он также обвинил соучредителя Google Ларри Пейджа в несерьезном отношении к безопасности ИИ.

«Я собираюсь запустить что-то, что я называю „TruthGPT“, или максимально правдивый ИИ, который пытается понять, как работает мир», — сказал Маск. Он верит, что TruthGPT «может быть лучшим путем к безопасности», который «вряд ли уничтожит людей».

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«Это (проект. — Ред.) просто начинается поздно. Но я попробую создать третий вариант», — сказал Маск.

По данным источников агентства, Маск переманивал исследователей ИИ из Google Alphabet, чтобы запустить стартап, конкурирующий с OpenAI.

Кроме того, в прошлом месяце Маск зарегистрировал фирму X.AI Corp в штате Невада, о чем свидетельствует государственная регистрация. В компании Маск указан как единственный директор.

Маск стал соучредителем OpenAI в 2015 году, но в 2018 году вышел из состава совета директоров компании. В 2019 году он сообщил, что оставил OpenAI, поскольку ему нужно было сосредоточиться на Tesla и SpaceX.

Тогда же он написал, что среди других причин его ухода из OpenAI были такие: «Tesla конкурировала за тех же людей, что и OpenAI, и я не соглашался с тем, что хотела сделать команда OpenAI».

Економічна Правда По материалам:

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