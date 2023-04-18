Маск хочет создать конкурента ChatGPT — Finance.ua

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Маск хочет создать конкурента ChatGPT

Технологии&Авто
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Маск хочет создать конкурента ChatGPT
Маск хочет создать конкурента ChatGPT
Миллиардер Илон Маск хочет запустить платформу искусственного интеллекта, которую он называет «TruthGPT», чтобы бросить вызов таким чатам как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google.
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Reuters.
Он подверг критике компанию-разработчика системы ChatGPT за то, что «ИИ научился лжи», и заявил, что OpenAI превратилась в «закрытую» организацию, «тесно связанную с Майкрософт».
Он также обвинил соучредителя Google Ларри Пейджа в несерьезном отношении к безопасности ИИ.
«Я собираюсь запустить что-то, что я называю „TruthGPT“, или максимально правдивый ИИ, который пытается понять, как работает мир», — сказал Маск. Он верит, что TruthGPT «может быть лучшим путем к безопасности», который «вряд ли уничтожит людей».

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«Это (проект. — Ред.) просто начинается поздно. Но я попробую создать третий вариант», — сказал Маск.
По данным источников агентства, Маск переманивал исследователей ИИ из Google Alphabet, чтобы запустить стартап, конкурирующий с OpenAI.
Кроме того, в прошлом месяце Маск зарегистрировал фирму X.AI Corp в штате Невада, о чем свидетельствует государственная регистрация. В компании Маск указан как единственный директор.
Маск стал соучредителем OpenAI в 2015 году, но в 2018 году вышел из состава совета директоров компании. В 2019 году он сообщил, что оставил OpenAI, поскольку ему нужно было сосредоточиться на Tesla и SpaceX.
Тогда же он написал, что среди других причин его ухода из OpenAI были такие: «Tesla конкурировала за тех же людей, что и OpenAI, и я не соглашался с тем, что хотела сделать команда OpenAI».
По материалам:
Економічна Правда
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