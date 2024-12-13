Маск хочет превратить космическую базу SpaceX в Техасе в город — Finance.ua
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Маск хочет превратить космическую базу SpaceX в Техасе в город

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Фото: Flickr
Фото: Flickr
SpaceX попросила судью округа Кэмерон в штате Техас (США) официально признать космодром компании Starbase городом.
Об этом сообщил акционер компании Илон Маск в соцсети Х.
Маск опубликовал, что SpaceX обращается к местному судье Тревиньо с просьбой провести выборы, чтобы определить, есть ли у Старбейз — космическая база, откуда компания осуществляет запуски ракет, — возможность получить статус города.
«Инкорпорация Старбейза ускорит процессы, необходимые для развития инфраструктуры, которая сделает этот район местом проживания мирового класса для сотен людей, которые уже называют его своим домом, а также для будущих работников, стремящихся помогать строить будущее человечества в космосе», — отмечается в петиции.
В то же время Маск уже написал, что штаб-квартира SpaceX теперь официально находится в «городе» Старбейз, штат Техас.
По материалам:
Економічна Правда
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