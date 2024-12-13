Маск хочет превратить космическую базу SpaceX в Техасе в город — Finance.ua

Маск хочет превратить космическую базу SpaceX в Техасе в город Сегодня 13:56

Фото: Flickr

SpaceX попросила судью округа Кэмерон в штате Техас (США) официально признать космодром компании Starbase городом.

Об этом сообщил акционер компании Илон Маск в соцсети Х.

Маск опубликовал, что SpaceX обращается к местному судье Тревиньо с просьбой провести выборы, чтобы определить, есть ли у Старбейз — космическая база, откуда компания осуществляет запуски ракет, — возможность получить статус города.

«Инкорпорация Старбейза ускорит процессы, необходимые для развития инфраструктуры, которая сделает этот район местом проживания мирового класса для сотен людей, которые уже называют его своим домом, а также для будущих работников, стремящихся помогать строить будущее человечества в космосе», — отмечается в петиции.

В то же время Маск уже написал, что штаб-квартира SpaceX теперь официально находится в «городе» Старбейз, штат Техас.

Економічна Правда По материалам:

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