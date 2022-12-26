Маск говорит, что Twitter пока не угрожает банкротство — Finance.ua

Маск говорит, что Twitter пока не угрожает банкротство
Глава Twitter Илон Маск заявил, что компании пока не грозит неизбежное банкротство.
Об этом свидетельствует соответствующий твит Маска.
«Twitter еще не в безопасности, но уже не на скоростной полосе к банкротству. Впереди еще много работы», — написал Маск.
По его словам, расходы компании удалось «взять под контроль».
Напомним, ранее в декабре Илон Маск заявил, что нуждался в краткосрочном периоде «месяц или около того, чтобы взять под контроль сумасшедшие расходы Twitter, иначе бы Twitter просто обанкротился».
Американский миллиардер купил Twitter в октябре за $44 миллиарда.
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