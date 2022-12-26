Маск говорит, что Twitter пока не угрожает банкротство — Finance.ua

Маск говорит, что Twitter пока не угрожает банкротство Сегодня 23:31 — Фондовый рынок

Маск говорит, что Twitter пока не угрожает банкротство

Глава Twitter Илон Маск заявил, что компании пока не грозит неизбежное банкротство.

Об этом свидетельствует соответствующий твит Маска.

«Twitter еще не в безопасности, но уже не на скоростной полосе к банкротству. Впереди еще много работы», — написал Маск.

По его словам, расходы компании удалось «взять под контроль».

Напомним, ранее в декабре Илон Маск заявил, что нуждался в краткосрочном периоде «месяц или около того, чтобы взять под контроль сумасшедшие расходы Twitter, иначе бы Twitter просто обанкротился».

Американский миллиардер купил Twitter в октябре за $44 миллиарда.

Укрінформ По материалам:

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