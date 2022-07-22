Машиностроительный гигант ABB уходит с российского рынка — Finance.ua

Машиностроительный гигант ABB уходит с российского рынка Сегодня 07:22 — Фондовый рынок

Машиностроительный гигант ABB уходит с российского рынка

Шведско-швейцарская компания ABB, специализирующаяся в области электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий, заявила о выходе с российского рынка.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«ABB решила оставить российский рынок из-за войны в Украине и влияния связанных с ней международных санкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в компании в россии работали около 750 сотрудников и две производственные площадки в стране, расположенные в московской области и Липецке, а также несколько сервисных центров.

На россию приходилось примерно 1-2% годового дохода группы ABB до того, как компания прекратила принимать новые заказы в стране.

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