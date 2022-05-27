Maserati презентовала спорткар с "умной" крышей — Finance.ua

Maserati презентовала спорткар с "умной" крышей

Итальянская компания Maserati пополнила семейство своих спорткаров эффектной новинкой — родстером MC20 Cielo. Главная инновация модели — складная крыша, изготовленная из электрохромного стекла.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. «Cielo» в переводе с итальянского означает «небо». Название символичное для машины, крыша которой прячется в специальную нишу за сиденьями за 12 секунд. Но, изюминка крыши вовсе не в том, что она быстро складывается, а в том, что она изготовлена из особого электрохромного стекла. Благодаря технологиям компании Webasto, с помощью одного нажатия на кнопку на приборной панели стекло может становиться прозрачным или, наоборот, абсолютно непроницаемым.

От родственного купе МС20 новинка отличается конструкцией задней части кузова, украшенной эффектной панелью с крупной эмблемой компании. Под ней скрывается 3-литровый битурбированный мотор V6, который развивает мощность 630 л.с. и 730 Нм крутящего момента. В паре с ним работает роботизированная 8-ступенчатаая коробка передач с двумя сцеплениями. Этот тандем позволяет разгонять потяжелевший на 65 кг родстер до 100 км/ч за 3 секунды. Максимальная скорость превышает 320 км/ч.

Салон Cielo отделан кожей и алькантарой и украшен декоративными панелями из углепластика. Управления настройками управляющей электроники возложены на небольшой цилиндрический контроллер на трансмиссионном тоннеле с сенсорной панелью в центре. С его помощью водитель может выбрать режимы работы системы стабилизации (Wet, GT, Sport, Corsa и ESC Off) и жесткости подвески.

Для новинки предлагается трехслойная окраска в нежно-голубой оттенок Acquamarina (на фото), легкосплавные диски с оригинальным рисунком в виде латинских цифр с золотистым напылением и другие опции для дальнейшей персонализации модели.

Цены станут известны ближе к началу продаж. Напомним, что за купе просят не менее $216995, поэтому родстер обойдется примерно в $230 тысяч.

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