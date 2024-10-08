Маржинальность украинских компаний в секторе defense tech составляет 25% — Федоров — Finance.ua

Маржинальность украинских компаний в секторе defense tech составляет 25% — Федоров Сегодня 09:33 — Финтех и Карты

Маржинальность украинских компаний в секторе defense tech составляет 25% — Федоров

В Украине для компаний в секторе defense tech созданы все условия, чтобы они обладали маржинальностью на уровне 25%, что позволило рынку очень быстро развиться.

Об этом во время инвестиционного форума Defense Tech Valley сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондент Укринформа.

Мы считаем, что технологии нашей победы будут созданы предпринимателями, поэтому нужно делать все, чтобы открывать рынки. Мы приняли множество дерегуляционных документов. И мы создали условия для того, чтобы у украинских предприятий была маржинальность 25%, чтобы бизнес в Украине мог зарабатывать, реинвестировать деньги в развитие своих компаний", — сказал Федоров.

Он подчеркнул, что благодаря правительственным инициативам сектор defense tech с начала полномасштабного вторжения стремительно набирает обороты. В частности, у нас уже более 500 производителей, производящих различные беспилотные системы. Появились также компании, которые собирают БПЛА из почти 80% отечественных компонентов. И в дальнейшем перспектива получения высоких прибылей будет способствовать тому, что уровень локализации в ОПК будет расти.

«Мы открыли рынок РЭБ, рынок наземных платформ, рынок боеприпасов и увидели, что миллионы боеприпасов контрактуются для дронов украинского производства. Сейчас устранили регуляцию производства в Украине взрывчатых веществ. В этом году мы начали выдавать гранты на производство ракет, а в следующем году мы будем выдавать гранты на создание пороховых заводов», — подчеркнул вице-премьер-министр.

Укрінформ По материалам:

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