Маршрут к финансовой устойчивости уже построен. Стартуем?

Сделайте первый шаг — присоединяйтесь к Всеукраинскому тестированию по финансовой грамотности от Национального банка Украины.

Всего 20 минут и 20 вопросов с ситуациями, которые могут случиться с каждым при использовании финансовых услуг.

Как принять участие?

Пройти тестирование можно онлайн на сайте «Гаразд» до 06 ноября: https://harazd.bank.gov.ua/tests/test/general-test

А еще участников, которые поделятся результатами в соцсетях и заполнят короткую Google-форму, ждут подарки от Национального банка Украины и партнеров. Успейте проверить свои знания и поучаствовать в розыгрыше!

Больше об условиях читайте по ссылке: https://cutt.ly/wyEutgK9