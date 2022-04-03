Mars не уйдет из россии, несмотря на войну в Украине — Finance.ua

Mars не уйдет из россии, несмотря на войну в Украине

Сегодня 12:24 — Фондовый рынок

Mars не уйдет из россии, несмотря на войну в Украине

Американская компания Mars не будет полностью уходить из россии, несмотря на войну в Украине. В то же время, руководство решило сократить бизнес на территории страны-террориста.

В компании заявили , что Mars работает в России уже более 30 лет, предоставив работу почти 6 тысячам человек.

Компания сообщила о сокращении объемов бизнеса на рынке россии. Они сосредоточат свои усилия на обеспечении продуктами россиян и домашних питомцев. Полностью корпорация Mars не остановила свой бизнес на территории государства агрессора.

Американская корпорация также заявила, что намерена поддержать украинцев и выделить дополнительные 10 миллионов долларов на помощь пострадавшим. Ранее компания выделила 2 миллиона долларов. Доход от бизнеса в россии компания обещает передать на гуманитарные цели.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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