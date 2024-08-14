Mars купит компанию производителя Pringles за 36 миллиардов долларов — Finance.ua
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Mars купит компанию производителя Pringles за 36 миллиардов долларов

Фондовый рынок
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Mars купит компанию производителя Pringles за 36 миллиардов долларов
Mars купит компанию производителя Pringles за 36 миллиардов долларов
Mars, чьи бренды включают M&M's и Snickers, заявил, что покупает производителя Cheez-It и Pringles — компанию Kellanova в сделке стоимостью почти 36 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Семейный кондитерский гигант Mars заявил, что покупает производителя Cheez-It и Pringles Kellanova за почти 36 млрд долл., что делает это самой большой покупкой в ​​индустрии упакованных пищевых продуктов.
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Mars заплатит 83,50 дол. за акцию в рамках наличного соглашения по Kellanova, что составляет около 33% надбавки к цене закрытия 2 августа.
Акции Kellanova выросли примерно на 8% до $80,45. перед звонком. По подсчетам Reuters, на основе собственного капитала она оценивается в 28,58 млрд долларов.
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Эта сделка, которая стоила Mars 23 млрд долл. США, объединит под одной крышей популярные потребительские бренды, включая шоколадные конфеты Twix, Bounty и Milky Way от Mars, а также портфель снеков Kellanova — Pop-Tarts, Rice Krispies Treats и замороженные вафли Eggo.
Сообщается, что в 2023 году чистые продажи Kellanova составили более 13 миллиардов долларов.
По материалам:
Економічна Правда
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