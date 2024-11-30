Марокко легализует криптовалюты — Finance.ua

Марокко легализует криптовалюты Сегодня 23:06 — Криптовалюта

Марокко легализует криптовалюты

Марокко приготовило настоящий сюрприз для криптоэнтузиастов, объявив о планах легализовать криптовалюты после запрета, действовавшего с 2017 года. Центральный банк страны, Bank Al-Maghrib, подготовил проект закона для регулирования цифровых активов, который находится на стадии рассмотрения.

Бан на криптовалюте в Марокко, введенный в ноябре 2017 года, оказался не столь эффективным, как ожидалось. Несмотря на официальные ограничения, значительная часть населения продолжала владеть цифровыми активами. Эта ситуация заставила власти пересмотреть свое отношение к криптовалютам.

Марокко также изучает возможность внедрения центральной банковской цифровой валюты (CBDC). Глава центрального банка Абделлатифа Джуахри заявил:

«Мы изучаем, насколько эта новая форма валюты может способствовать достижению определенных целей государственной политики, в частности, в сфере финансовой инклюзии.»

CBDC могут стать ключевым фактором в достижении финансовой стабильности и инклюзии, что является важным аспектом для многих стран, включая Марокко.

Марокканская инициатива появилась на фоне глобального роста интереса к крипторегулированию. К примеру, Великобритания планирует ввести новые правила до 2026 года, а Европейский Союз готовится к внедрению MiCA, первой в мире комплексной регуляторной структуры.

Этот шаг может стать частью глобальной тенденции, которая меняет правила игры для криптовалют, делая их более легитимными и доступными для широкой общественности.

Cryptonews По материалам:

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