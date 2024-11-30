Марокко легализует криптовалюты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Марокко легализует криптовалюты

Криптовалюта
19
Марокко легализует криптовалюты
Марокко легализует криптовалюты
Марокко приготовило настоящий сюрприз для криптоэнтузиастов, объявив о планах легализовать криптовалюты после запрета, действовавшего с 2017 года. Центральный банк страны, Bank Al-Maghrib, подготовил проект закона для регулирования цифровых активов, который находится на стадии рассмотрения.
Бан на криптовалюте в Марокко, введенный в ноябре 2017 года, оказался не столь эффективным, как ожидалось. Несмотря на официальные ограничения, значительная часть населения продолжала владеть цифровыми активами. Эта ситуация заставила власти пересмотреть свое отношение к криптовалютам.

Курс криптовалют к доллару 💸

Марокко также изучает возможность внедрения центральной банковской цифровой валюты (CBDC). Глава центрального банка Абделлатифа Джуахри заявил:
«Мы изучаем, насколько эта новая форма валюты может способствовать достижению определенных целей государственной политики, в частности, в сфере финансовой инклюзии.»
CBDC могут стать ключевым фактором в достижении финансовой стабильности и инклюзии, что является важным аспектом для многих стран, включая Марокко.

Читайте также: MiCA для крипторынка. Последствия для криптоинвестора

Марокканская инициатива появилась на фоне глобального роста интереса к крипторегулированию. К примеру, Великобритания планирует ввести новые правила до 2026 года, а Европейский Союз готовится к внедрению MiCA, первой в мире комплексной регуляторной структуры.
Этот шаг может стать частью глобальной тенденции, которая меняет правила игры для криптовалют, делая их более легитимными и доступными для широкой общественности.
По материалам:
Cryptonews
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.