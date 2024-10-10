Маркетолог Finance.ua раскрывает секреты успешных продаж в сфере страхования — Finance.ua

Маркетолог Finance.ua раскрывает секреты успешных продаж в сфере страхования Сегодня 21:20 — Страхование

Маркетолог Finance.ua раскрывает секреты успешных продаж в сфере страхования

Что самое главное для любой компании? Конечно, это ее клиенты. Впрочем, чтобы их удерживать, нужно для этого привлекать различные инструменты. Как это сделать и что лучше для этого подойдет, рассказала во время конференции «ROMI» директор маркетинга отдела «Страхование» на Finance.ua — Диана Макарук.

В частности, во время своего выступления она привела примеры кейсов, которые лучше всего сработали с клиентами именно по ее направлению. Но, прежде всего, по словам Макарук, для успешной коммуникации важно иметь омниканальные сценарии.

«Мы делаем первый шаг благодаря мейлу, в дальнейшем проверяем, удобен ли этот метод коммуникации для нашего клиента, если нет, то переводим коммуникацию в вайбер. Если и вайбер ему не подходит, переводим на другие методы коммуникации.

Что получаем в цифрах? В цифрах мы получаем сегодня то, что мейл нам приносит 77%, 16% нам приносит вайбер и 7% нам приносят смс-сообщения. То есть, если подвести итог, если бы у нас не было омниканальности, то мы бы потеряли 20−30% прибыли, а это достаточно критично", — отметила она.

Отдельное внимание она уделила тому, какие именно форматы по удобству отмечают люди относительно контента. Так, на первом месте это видеоформат, на втором — статьи, далее истории успеха, публикации в блоге, а также исследования и онлайн-события. Макарук отметила, что добавление видео к рассылкам помогло улучшить на 5% Open Rate и на 2% Click Rate. Это если именно сравнивать с тестовыми рассылками.

Также она отметила, что хорошо работают тесты. В частности, если принимать во внимание именно страхование на Finance.ua, здесь хорошо работают тесты для автомобилистов. Они прибавили на 4% лучший Open Rate. Также хорошо «заходят» статьи и экспертные материалы.

Ну и конечно, куда же без реактивации клиентов… Как сказала Макарук, можно проводить реактивацию звонком менеджера, но это действительно дорогостоящий метод. Можно также проводить реактивацию с робот-менеджером, но низкоэффективную. Лучшим же вариантом оказалась автоматичность вайбера или мейла, в которых клиент получал различные уведомления о скидках, бонусах и т. д.

Что мы получили в результате. До 56% Open Rate на аудиторию, которая перестала с нами контактировать. До 7% Click Rate и до 2% конверсионность, а благодаря промо-рассылкам и смс прибыль была увеличена на 20%", — отметила маркетолог.

Привлекать и удерживать клиентов можно и благодаря чужим историям или кейсам с ошибками, ведь лучше учиться этому не на себе. Также, как сказала Макарук, хорошо работают скидки развлекательного характера, стриминговые сервисы и книги. То есть то, что сейчас интересно.

Впрочем, не может быть все совершенно. Так, директор по маркетингу привела пример кейса, который не сработал с клиентами. Ими оказались push-сообщения.

«Если у вас, в принципе, эмоциональный продукт или услуга — суперинструмент, но если у вас больше финансовые услуги, то я не скажу, что это инструмент, который вам нужен», — сказала она.

Отдельно Макарук остановилась и на рассылках и заголовках к ним.

Раз в неделю мы отправляем рассылку с бонусами и скидками, но эффект будет выше, если вы к этому добавите еще и какой-то экспертный материал. У нас значительно улучшились показатели, когда мы перешли на один промолист, потому что раньше мы отправляли два", — отметила Макарук.

Что касается временного промежутка отправки писем, то лучше, по мнению представительницы Finance.ua, делать это в обед или вечером.

Если принимать во внимание заголовки рассылки, то следует обратить внимание на то, что лучше всего показывают себя заголовки до 70 символов. Впрочем, стоит обратить внимание, что во время отправки будут видны только первые 35 символов. Поэтому, как подчеркнула маркетолог, если есть возможность втиснуться в 35 символов, то лучше это сделать.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.