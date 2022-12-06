Марк Цукерберг подверг критике Apple, назвав ее бизнес-модель «проблемной» — Finance.ua

Марк Цукерберг подверг критике Apple, назвав ее бизнес-модель «проблемной» Сегодня 03:21 — Фондовый рынок

Марк Цукерберг подверг критике Apple, назвав ее бизнес-модель «проблемной»

The New York Times провела ежегодный саммит DealBook . Профессионалы технологической индустрии высказывали свое мнение по поводу всего: от будущего криптовалюты до строгой политики некоторых известных корпораций (Apple).

Разговор с генеральным директором Meta Марком Цукербергом показал , что он не думает, что Apple может продолжать отгораживать iOS от других магазинов приложений, которые хотят конкурировать с ней за бизнес-клиентов iPhone.

Цукерберг считает, что изоляция приложений в App Store для получения 30-процентной комиссии по продажам не является «стабильной или хорошей».

«Это единственная компания, которая может контролировать, какие программы попадают на устройство. Я не думаю, что это хорошо. Apple, очевидно, имеет собственные интересы. Тот факт, что разработчики должны предоставлять свои услуги исключительно с платформ, контролируемых конкурентом — это конфликт интересов», — говорит Цукерберг.

Предприниматель указал на недавний спор на этой неделе между Apple и Илоном Маском в качестве примера того, что может произойти, когда одна компания имеет полный контроль над платформой. Так, Маск заявил, что Apple угрожала удалить Twitter из App Store, но затем пообщался с Тимом Куком и сказал, что «произошло недоразумение».

Впрочем, это совсем другой случай, чем у Epic Games, которая долго боролась с мощной компанией из Купертино. Более двух лет назад Epic бросила вызов закрытой экосистеме Apple, когда обошла так называемый «Apple Tax», приказав игрокам Fortnite покупать внутриигровые товары в магазине вне контроля Apple. Та в ответ удалила Fortnite из App Store, что вызвало масштабный антимонопольный иск.

В конце концов, суды урегулировали дело преимущественно в пользу Apple, но ни одна из сторон не была полностью удовлетворена результатом. Обе подали апелляцию. Между тем Fortnite остается запрещенным в App Store на неопределенный срок, что лишает Epic источника дохода от платформы iOS.

В прошлом месяце бывший руководитель отдела доверия и безопасности Twitter Йоэль Рот сказал, что если бы Apple или Google запретили Twitter на любом рынке, результаты были бы «катастрофическими». Он считает, что Apple и Google могут использовать это, чтобы оказывать давление на модерацию содержимого. Иными словами, если контент, созданный пользователями, не модерируется способом, согласованным Apple или Google, угроза удаления приложения может привести к цензуре.

«Google может контролировать происходящее в Play Store, но он всегда давал возможность посторонней загрузки из других магазинов приложений и работать непосредственно с производителями телефонов», — отметил руководитель Meta.

Конечно, стоит упомянуть, что Цукерберг имеет постоянные споры с Apple по поводу политики прозрачности рекламы. Apple внесла изменения в свою политику конфиденциальности в прошлом году, поэтому приложениям социальных сетей, таким как Facebook, стало сложнее ориентировать своих пользователей на рекламу. Изменения привели к падению доходов соцсети и других компаний, зависящих от цифровой рекламы. Прибыль Meta упала более чем на 50% в третьем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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