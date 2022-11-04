Apple стоит дороже, чем Alphabet, Amazon и Meta вместе взятые — Finance.ua

Apple стоит дороже, чем Alphabet, Amazon и Meta вместе взятые Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Apple стоит дороже, чем Alphabet, Amazon и Meta вместе взятые

Рыночную капитализацию Apple оценили в $2,31 трлн, что примерно на $10 млрд больше, чем капитализация Alphabet, Amazon и Meta вместе.

Это изменение связано с падением акций Meta и Amazon в последнее время.

Сейчас пятерка компаний с крупнейшей рыночной капитализацией выглядит так: Apple ($2,307 трлн), Saudi Aramaco ($2,008 трлн), Microsoft ($1,597 трлн), Alphabet ($1,079 трлн) и Amazon ($911 млрд).

Компания Meta (Facebook) вылетела из топа на 34-е место и сейчас ее капитализация составляет $235 млрд.

Ранее сообщалось, что руководство Meta не смогло убедить инвесторов, что ставка на метавселенную и искусственный интеллект окупается.

После этого акции владельца Facebook упали почти на 20%.

Amazon, в свою очередь, второго ноября вылетел из списка компаний, капитализация которых превышает $1 трлн, впервые с апреля 2020 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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