Марченко: Украина получит дополнительные €100 миллионов кредита от Франции — Finance.ua

Марченко: Украина получит дополнительные €100 миллионов кредита от Франции Вчера 11:46 — Казна и Политика

Министр финансов Сергей Марченко и министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мэр подписали Соглашение о предоставлении Украине кредита в размере до 100 млн евро от Французского агентства развития.

Об этом сообщает Правительственный портал

Денежные средства будут направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования первоочередных расходов, за исключением расходов на оборону.

«Мы благодарны Правительству Французской Республики за поддержку Украины и предоставление дополнительных 100 млн евро. Эти средства позволят и дальше поддерживать эффективность государственного управления, а также обеспечивать первоочередные расходы госбюджета в условиях борьбы с агрессором», — отметил Марченко.

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Кредит предоставляется на льготных условиях: процентная ставка составляет 1,04% годовых, а окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет со дня кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком более 5 лет со дня заключения кредитного договора).

В ходе встречи стороны также обсудили текущую финансовую ситуацию в Украине, потребности в дополнительном финансировании и приоритетные направления сотрудничества между правительствами обеих стран.

В то же время министр финансов Украины отметил необходимость привлечения внешнего финансирования от международных партнеров в следующем году для устранения дефицита госбюджета, который будет составлять более 3 млрд долларов США ежемесячно.

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Укрінформ По материалам:

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