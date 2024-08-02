Марченко надеется, что Украине хватит 3,9 млрд дол. от США до сентября — Finance.ua
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Марченко надеется, что Украине хватит 3,9 млрд дол. от США до сентября

Казна и Политика
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Марченко надеется, что Украине хватит 3,9 млрд дол. от США до сентября
Марченко надеется, что Украине хватит 3,9 млрд дол. от США до сентября
Транша от США в размере 3,9 млрд дол. должно хватить, как минимум, до конца этого месяца — до начала сентября. Также ожидается поступление 4,2 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.
Об этом сообщил министр экономики Сергей Марченко в эфире телемарафона.
На вопрос, на сколько хватит первого транша в размере 3,9 млрд дол. по времени, Марченко ответил: «Я надеюсь, что нам хватит этих средств, как минимум, до конца этого месяца — до начала сентября. Тем более что мы сейчас ожидаем в связи с достаточно ускоренным выполнением программы плана действий Украина — ЕС Ukraine Facility, что к нам поступит еще 4,2 млрд евро от ЕС. То есть этих средств будет достаточно, чтобы не переживать о проблемах ликвидности в августе-сентябре».

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Марченко также отметил, что Украина получит вторую часть транша от США в размере $3,9 млрд в конце октября, если будут выполнены все условия предоставления такой помощи.
Марченко 1 августа сообщал, что в ближайшее время Украина получит 3,9 млрд долларов США от Соединенных Штатов.
Средства, по данным Минфина, будут направлены:
  • сотрудникам служб быстрого реагирования (ГСЧС),
  • на выплаты заработной платы учителям,
  • работникам государственных органов,
  • а также на поддержку первоочередных социальных расходов (выплаты пособий внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью).
По материалам:
УНН
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