Малый бизнес в Британии недоплачивает почти 5,8 миллиарда долларов налогов ежегодно — Finance.ua
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Малый бизнес в Британии недоплачивает почти 5,8 миллиарда долларов налогов ежегодно

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Малый бизнес в Британии недоплачивает почти 5,8 миллиарда долларов налогов ежегодно
Малый бизнес в Британии недоплачивает почти 5,8 миллиарда долларов налогов ежегодно
Британский малый бизнес уклоняется от уплаты 4,4 млрд фунтов стерлингов (5,76 млрд долл.) налогов ежегодно.
Об этом сообщает Financial Times.
Уклонение от уплаты налогов малым бизнесом возросло до 4,4 млрд фунтов стерлингов в 2022−23 годах, что составляет 81% от общей суммы по сравнению с 66% в 2019−20 годах.
Мошенничество часто происходит со стороны предприятий, которые занижают свои доходы или искусственно объявляют себя банкротами во избежание уплаты налогов, а затем снова открываются.
Сообщается, что уклонение от уплаты НДС зарубежными ритейлерами, продающими товары онлайн, стоит около 300 млн фунтов стерлингов в год.
Надзорная организация обратила внимание на такие мошеннические схемы, как электронное уменьшение продаж, когда розничные торговцы используют программное обеспечение для уменьшения зафиксированной стоимости транзакций и предоставления искусственно заниженных доходов.
Другие варианты мошенничества включают в себя создание «фиктивных» наборов счетов или работу кассовых аппаратов в тренировочном режиме для уменьшения налогооблагаемой прибыли.
Налоговый орган Британии имеет стратегию борьбы со всеми формами несоблюдения законодательства, включая ошибки налогоплательщиков, но не имеет конкретного фокуса на борьбе с уклонением от уплаты налогов.
По материалам:
Економічна Правда
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